Plan hôpital : réactions mitigées après les annonces du gouvernement, la grève se poursuit

Augmentation du budget, reprise partielle de la dette, création de nouvelles primes : le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont annoncé, ce mardi, un plan d'urgence pour l'hôpital, après neuf mois d'un mouvement social inédit de la part des personnels de santé.

Si les représentants des directeurs d'hôpitaux sont plutôt satisfaits, notamment de la reprise partielle de la dette des établissements, les personnels, eux, sont nombreux à estimer que ce plan n'est pas à la hauteur. Plusieurs syndicats annoncent la poursuite de leur mouvement de grève, notamment avec une journée nationale de mobilisation le 17 décembre.

Une prime pour les soignants parisiens qui divise

Orianne Plumet, infirmière et membre du collectif Inter-Urgences, a estimé auprès de l'AFP que ces "annonces sont extrêmement médico-centrées, et semblent chercher à diviser Paris et les régions". Elle fait référence à la prime annuelle de de 800 euros net attribuée à 40.000 infirmiers et aides-soignants vivant à Paris et sa proche banlieue.

Même opposition pour Antoine Pelissolo, chef du service de psychiatrie de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil et membre du collectif Inter-hôpitaux : pour lui, "les revalorisations doivent concerner tous les personnels", a-t-il déclaré sur franceinfo. Le fait de concentrer les primes aux soignants de Paris et de sa petite couronne, "c'est le mauvais côté des choses. Apporter quelque chose en plus là où les conditions de vie sont plus difficiles, pourquoi pas, mais il y a des problèmes de salaire dans toute la France", martèle-t-il.

"Rien sur les effectifs et les ouvertures de lits"

L'infirmière Orianne Plume déplore également qu'il n'y ait "rien en termes d'effectifs et d'ouvertures de lits d'hospitalisation. Finalement, il n'y a pas de réponse aux revendications telles qu'on les porte depuis neuf mois. Même si on reconnaît qu'il y a de véritables efforts de la part du gouvernement", nuance-t-elle.

Les soignants préféreraient une hausse générale de salaire à la reprise partielle de la dette

Pour le psychiatre Antoine Pelissolo,"ce qui est proposé c'est de sauver les finances, un aspect un peu comptable via la dette, mais cela n'a pas d'effet direct sur le statut des personnels," estime-t-il. Il rappelle qu'il demande une "revalorisation de 300 euros (mensuel) de tous les salaires de tous les personnels de l'hôpital, et pas que des infirmiers et aides-soignants."

"On se moque complètement de nous !" a estimé Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat infirmier SNPI sur franceinfo. "Vous avez entendu les manifestants demander qu'on rachète la dette des hôpitaux ? Non pas du tout. On s'en moque complètement de leur jeu d'artifice comptable, que ce soit sur le budget de la Sécu ou sur le budget de l'État. Ça n'a rien à voir avec notre quotidien. "On ne demande pas une prime d'accès aux logements pour les gens de banlieue parisienne. Ce qu'on veut c'est avoir des salaires décents", a-t-il affirmé.

"Une réponse qui soigne l'administratif au lieu du personnel" - Michel Tsimaratos, professeur à l’hôpital de La Timone à Marseille

Pour Michel Tsimaratos, professeur à l’hôpital de La Timone à Marseille, ce plan est "une sorte d'enfumage" proposé par le gouvernement, a-t-il estimé sur franceinfo. pour lui, c'est "une réponse qui soigne l'administratif au lieu du personnel", juge-t-il. "C'est un effort qui répond à la souffrance des administrations et des directeurs qui vont arriver à mieux équilibrer leur budget puisque la dette pèsera moins sur ce budget. Les agents avaient une revendication claire qui reposait sur l'évolution de statut. Tous les deux ans, on se réorganise, mais on a zéro moyen pour mettre en œuvre ces réorganisations", a-t-il déploré.

Les directeurs d'hôpitaux plutôt satisfaits

Les directeurs d'établissements, eux, se montrent plutôt satisfaits. Pour Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France,"Notre appel pour des mesures d'urgence pour l'hôpital et les hospitaliers a été entendu". "La Fédération sera vigilante sur l'application concrète de ces mesures, notamment sur la reprise partielle de la dette des hôpitaux qui ne peut se faire à l'aveugle", a-t-il déclaré dans un communiqué.

C'était une nécessité de répondre à l'ensemble des hôpitaux, ce qui est fait - Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP

Pour Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, "C'était une nécessité de répondre à l'ensemble des hôpitaux, ce qui est fait", a-t-il réagi sur franceinfo. Il fallait "reconnaître que dans l'ensemble des hôpitaux il y a un problème de coût de la vie pour tous les bas salaires qui travaillent à Paris et en région parisienne. Se loger coûte plus cher, le coût de la vie est plus élevé et cela fait des décennies qu'il y avait une demande de reconnaissance. Non pas pour être privilégié par rapport aux autres, mais juste parce que la vie coûte beaucoup plus chère", a-t-il expliqué.