"Je ne m'attends pas à un miracle" Régine Barberet est la secrétaire générale du Secours Populaire en Savoie. Elle ne cache pas son scepticisme sur le plan pauvreté annoncé ce jeudi matin par le Président de la République, "ce qu'il faut, c'est agir sur la précarité de l'emploi. Tant qu'on a des petits boulots, on peut difficilement s'en sortir. Quand on est une femme seule avec des enfants sans formation, on vous propose la plupart du temps de nettoyer les bureaux le soir à partir de 21h mais lorsque vous avez payé la nounou, il vous reste quoi ? Plus rien."

Le Secours Populaire français a publié ce mardi son baromètre de la pauvreté : Plus de huit millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, un seuil officiel fixé à 1015 euros par mois. "On ne peut pas faire grand chose avec aussi peu : vous n'achetez pas de la viande à 28 euros du kilo et encore moins une place de cinéma à 11 euros !" constate Régine Barberet.

#AlertePauvreté : l’intensification de la pauvreté en France en 2018 poursuit une tendance inquiétante. Découvrez les chiffres du baromètre Ipsos-SPF : https://t.co/dP9Mn0wEXgpic.twitter.com/xIAqVy4ry1 — Secours populaire (@SecoursPop) September 11, 2018

Près de dix mille personnes bénéficient de l'aide de l'association en Savoie, des familles mais surtout des mères célibataires : _"_elles représentent 70% des familles qui viennent ici se nourrir et se vêtir. C'est une vraie problématique ici. Elles survivent avec le montant du RSA, elles viennent nous demander de l'aide avec beaucoup d'appréhension. C'est plus confortable d'être du côté de celui qui donne que du côté de celui qui reçoit" conclut Régine Barberet.

