Plan piscines à Nice : construction annoncée de deux bassins eau de mer à l'horizon 2028

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé 120 millions d'euros sur dix ans pour son "plan piscines". Il prévoit la rénovation de cinq bassins et la construction de cinq autres, dont deux eau de mer, répartis entre le port et le port Carras.

Le constat du maire de Nice est le suivant : "15% des enfants niçois ne savent pas nager en entrant en classe de sixième". De plus, le nombre de plans d'eau est en dessous du ratio moyen français : "il faudrait 35 bassins, nous n'en avons que 10", poursuit Christian Estrosi.

Un nouveau bassin extérieur à la cité des sports de Nice. - métropole Nice côte d'Azur

En conséquence, Nice lance son "plan piscines" et débloque 120 millions d'euros sur dix ans pour rénover et construire. Au total, cinq bassins vont être réhabilités et cinq autres vont sortir de terre.

Les piscines qui vont être rénovées :

L'Ariane : 2 millions d'euros pour une ouverture en 2022.

: 2 millions d'euros pour une ouverture en 2022. Saint Roch : 4,3 millions d'euros pour une ouverture entre 2025 et 2026.

: 4,3 millions d'euros pour une ouverture entre 2025 et 2026. Saint Augustin : 4,2 millions d'euros, ouverture en 2026.

: 4,2 millions d'euros, ouverture en 2026. Comte Falicon : 7,2 millions d'euros, ouverture en 2027.

: 7,2 millions d'euros, ouverture en 2027. Le Piole : démolition totale et reconstruction pour une ouverture en 2028.

Les nouveaux équipements :