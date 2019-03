Plan social à France Transfo : le maire de Maizières-lès-Metz insiste sur le "facteur humain"

Julien Freyburger a rencontré la semaine passée la direction de Schneider Electric qui a annoncé 94 suppressions de postes sur sa filiale France Transfo en Moselle. Le maire de Maizières-lès-Metz surveille de près les discussions et a eu confirmation que des activités pourraient être relocalisées.

Moselle, France

"Je n’accepterai pas qu'on impose des mesures aux salariés sans obtenir leur accord." Julien Freyburger suit de près la situation à France Transfo sur sa commune de Maizières-lès-Metz et à Ennery où Schneider Electric a annoncé en janvier un plan social qui touchera 94 postes sur 377 avec l'abandon progressif de la fabrication de transformateurs à huile. Mardi, 90% des salariés ont débrayé selon l'intersyndicale et le mouvement doit se poursuivre jusqu'à ce jeudi pour peser sur les négociations en cours.

Des engagements qui attendent confirmation

Accompagné du député (LREM) de la circonscription Belkhir Belhaddad, le maire (LR) de Maizières-lès-Metz a rencontré la direction du groupe la semaine passée. Il était venu chercher des assurances sur le traitement réservé aux employés qui selon lui "ont un attachement très fort à leur société, en plus de leur savoir faire. Il ne faut pas faire abstraction du facteur humain." S'il dit avoir obtenu des engagements en ce sens, Julien Freyburger n'en reste pas moins sur ses gardes au vu des informations dont il dispose localement au sein de l'entreprise : "Il y a eu des moments difficiles ces derniers jours, et fort heureusement les négociations ont repris."

De possibles relocalisations ?

Les élus mosellans ont également eu la confirmation que Scheider Electric, qui affiche une santé financière solide, envisageait de relocaliser certaines activités aujourd'hui installées en Turquie et en Pologne."Un projet d'extension du site d'Ennery a été abordé au niveau de la communauté de communes de Rives de Moselle." Une nouvelle rassurante pour le maire qui insiste sur un siècle de présence de cette entreprise sur son territoire et qui mise sur la bonne volonté du groupe. Sinon, prévient-il, "on entendra parlé des collectivités."