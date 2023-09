Plan social à Nestlé Waters Vittel : toujours pas d'accord trouvé entre la direction et les syndicats

C'est une nouvelle fois sans accord trouvé que l'intersyndicale et la direction de Nestlé Waters Vittel se sont quittés ce lundi soir. Si cette dernière n'a pas encore répondu à nos sollicitations, les syndicats ont d'emblée poursuivi la lutte contre le plan social, qui fera disparaître un quart des postes, en tractant à la sortie de la réunion peu après 19h. Ils comptent recommencer ce mardi à 13h en se rassemblant avec les salariés devant l'usine Sud.

ⓘ Publicité

Rejet de la direction

Pourtant, en début de journée, les syndicats se présentaient avec leur proposition de plan financier, censé, selon eux, éviter les licenciements secs pour un même coût. "Mais la direction refuse notre solution, estimant qu'elle coûte finalement plus cher", regrette Yannick Duffner, secrétaire CFDT Nestlé Waters Vosges. Il ne reste plus que quelques jours avant la deadline du 13 octobre, où un accord devra être finalisé. D'ici là, plus que deux réunions avec la direction prévues les 11 et 12 octobre, juste avant.