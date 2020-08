Plan social chez Airbus : une prime pour les salariés qui acceptent de partir vite

Suite au plan social annoncé au début de l'été chez Airbus, des négociations sont en cours entre direction et syndicats. Parmi les mesures discutées, celle d'une prime de rapidité qui serait accordée aux salariés qui accepteraient de quitter le groupe avant la fin de l'année.

Cela fait désormais un mois que les syndicats d'Airbus négocient avec leur direction. Au début de l'été, le groupe aéronautique français a annoncé la suppression de près de 15.000 postes dont 5.000 en France d'ici l'été 2021. Rien qu'à Toulouse, 3.500 salariés sont concernés. Pour encourager les départs volontaires, une prime de rapidité est proposée au personnel. Explications.

Une prime de deux mois de salaire

Cette prime serait proposée aux salariés volontaires pour quitter le groupe Airbus. Ces salariés, qui auraient un autre projet professionnel, pourraient toucher deux mois de salaire s'ils partent avant la fin de l'année. Une solution plutôt bien reçue par Françoise Vallin, coordinatrice CFE-CGC chez Airbus : "On est dans un plan social avec des suppressions de postes donc si elles peuvent se faire sur la base du volontariat c'est l'intérêt. Et si cette prime peut-être négociée dans d'autres circonstances de mobilité interne dans le groupe on y serait tout à fait favorables".

Florent Veletchy, délégué syndical central de la CFTC chez Airbus, assure que tout départ volontaire sera concerné par cette prime de rapidité : "Si une personne souhaite partir maintenant même si les négociations ne sont pas terminées, elle bénéficiera des dernières mesures négociées". Lui aussi accueille plutôt favorablement cette prime de rapidité : " Toutes les mesures qui pourront permettre aux gens de partir de manière volontaire, on souhaite les encourager. Après, on attend beaucoup de la retraite anticipée".

De nombreuses retraites anticipées

Les syndicats misent aussi beaucoup sur les départs en retraite anticipée. Selon Florent Veletchy, à Toulouse 1.500 à 2.000 salariés seraient éligibles à ces départs dans les trois prochaines années.

Enfin, l'autre mesure qui pourrait contourner les licenciement secs c'est l'activité partielle de longue durée. Mille salariés pourraient être concernés chez Airbus France. Ce nouveau dispositif, qui nécessitera un accord collectif, est entré en vigueur le 1er juillet et doit indemniser les salariés à 84% du salaire net avec un reste à charge de 15% pour les entreprises pour une durée maximale de deux ans.