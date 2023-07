Plan social aux Papeteries de Condat : ambiance tendue entre direction et syndicats

Quelques dizaines de salariés se sont retrouvés ce mardi matin, vers 8h30, sur le parking en contrebas de l'usine, avant le début de la réunion avec la direction. Avec les syndicats, ils sont une soixantaine. Tous espéraient plus.

ⓘ Publicité

Ce premier rendez-vous acte le début du processus du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, une période légale de trois mois pendant laquelle syndicats et direction négocient pour se mettre d'accord.

Les représentants syndicaux ont passé six heures avec la direction pour cette première réunion © Radio France - Charlotte Jousserand

187 postes supprimés

Sauf que les trois syndicats de l'entreprise ne sont pas d'accord avec la vision de la direction, ils sont convaincus que la ligne 4 a de l'avenir. Lecta France a annoncé sa suppression et a confirmé que 187 postes associés seraient également supprimés (sur la ligne, dans l'atelier de transformation et dans la maintenance).

La CGT, FO et la CFE-CGC ont demandé une minute de silence avant de commencer la réunion, en mémoire du cuisinier de Condat, qui s'est suicidé à la fin du mois de juin après l'annonce de la fermeture.

La direction a "déroulé son plan"

Philippe Delord, représentant CGT, raconte que lors de cette réunion que la direction "a déroulé son plan" comme elle le souhaitait. Il y a eu deux suspensions de séances et de nombreuses questions posées "mais soit ils n'ont pas répondu, soit ils ont répondu à côté". Il a été question de ne pas participer à cette réunion ou bien de la quitter "mais si l'on fait ça, la direction peut poursuivre sa présentation sans nous".

Eric Pestourie, élu CGT au CSE et au CHSCT, regrette l'attitude de la direction qui ne présente que certains chiffres, "on sait que dans la Papeterie, les chiffres peuvent varier d'une année sur l'autre. On a fait une très bonne année en 2022 et là, on nous sort les chiffres de début 2023". Les syndicats ont engagé un cabinet d'expertise pour qu'il examine dans le détail les chiffres fournis par la direction.

Une manifestation et une réunion en préfecture

La direction de Condat n'a pas souhaité s'exprimer à l'issue de la réunion. Elle indique seulement ce soir par "sa volonté de trouver une solution négociée avec les représentants syndicaux qui minimise l'impact sur les personnes concernées".

Les syndicats comptent désormais frapper fort avec une grande manifestation ce mercredi soir entre Condat et le Lardin où ils appellent non seulement les salariés, les retraités, les amis et les enfants. Il s'agit de montrer que l'avenir de l'usine concerne tout le monde avec les 1.200 emplois induits. De nombreux élus seront présents, à commencer par les élus du secteur.

Ils seront aussi jeudi, autour de la table, à la préfecture de la Dordogne, avec le président du département, Germinal Peiro et le député du secteur, Sébastien Peytavie.