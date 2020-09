Plan social chez GE Hydro : une impression de gâchis pour les salariés

Presque une semaine après l'annonce du plan, une impression de gâchis règne parmi les salariés. Ils seraient 89 à perdre leur emploi ou à être reclassés chez GE Hydro à Belfort. Un an après le précédent plan sur l'entité gaz, le groupe américain veut désormais fermer le site qui conçoit des turbines hydroélectriques, racheté au groupe Alstom en 2014.

Ça fait mal au cœur de devoir se séparer d'une entité comme ça - Un salarié

Certains déplorent que la filiale, en pointe dans le domaine des énergies renouvelables, soit sacrifiée. "On est en pleine transition écologique. De plus en plus de personnes se rendent compte qu'il faut changer de système, de façon de produire de l'électricité", rappelle un salarié.

"Chez GE Hydro, on fabrique des centrales hydroélectriques depuis plus d'un siècle et ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens veulent aller travailler chez Hydro. Moi pour ma part, j'ai choisi ce secteur là plutôt que le nucléaire, le gaz ou les centrales charbon, explique-t-il. Je l'avais spécifiquement choisi parce que ça correspondait à mes aspirations en termes écologiques, explique-t-il. Ça fait mal au cœur de devoir se séparer (...) d'une entité comme ça."

Ça peut entraîner des dégâts dans les familles du personnel - Une salariée de GE Hydro

Chez les salariés, on craint aussi la fin d'une époque et on s'inquiète de l'avenir. "Il y a des collègues qui travaillent de père en fille ou de père en fils chez GE Hydro, déclare une autre salariée. Certains ont aussi leur conjoint sur le site de Belfort. Donc une fermeture de l'entité, ça peut entraîner aussi beaucoup de dégâts dans les familles du personnel avec des déménagements. Surtout que ce n'est pas forcément facile de retrouver un travail dans la région vu le contexte. Donc là, pour l'instant, on a à peine passé le déni. Et passer à l'étape suivante, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la situation personnelle", admet-elle.

Cette semaine, les représentants syndicaux doivent connaître les modalités précises du plan. Ils auront trois mois pour présenter leurs arguments et faire des contre-propositions.