VIDÉO - Plan social chez General Electric : Bruno Le Maire à Belfort la semaine prochaine

Belfort, France

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé, mercredi à l'Assemblée nationale, qu'il se rendrait la semaine prochaine à Belfort pour rencontrer les responsables syndicaux de General Electric et étudier des pistes pour "réindustrialiser le site", après l'annonce du plan social. Répondant à une question de la députée de la France Insoumise Danièle Obono, Bruno Le Maire a également indiqué qu'il s'entretiendrait jeudi au téléphone avec le président de General Electric et qu'il lui "demanderait d'améliorer son plan social".

Je me rendrai à Belfort dès la semaine prochaine"

"Je me rendrai à Belfort dès la semaine prochaine pour discuter avec les responsables syndicaux des pistes de travail pour réindustrialiser le site de General Electric", a déclaré le ministre. "Oui, il y a des perspectives", a affirmé M. Le Maire, en citant l'aéronautique, la rénovation des centrales et les énergies renouvelables. Le ministre a ajouté qu'il s'était entretenu avec les élus locaux de Belfort "pour travailler avec eux à des solutions constructives", en saluant leur "sens des responsabilités".

Bruno Le Maire a d'autre part dit que "les activités de turbines à gaz qui expliquent le plan social annoncé par General Electric sont la propriété de General Electric depuis 1999". "A ma connaissance, en 1999, Emmanuel Macron n'était ni ministre de l'Economie, ni président de la République française", a poursuivi le ministre, en réponse à l'interpellation de la députée France insoumise. "Emmanuel Macron porte l'entière responsabilité de ce désastre. C'est lui qui a organisé la vente d'Alstom à General Electric", avait notamment déclaré Danièle Obono.

.@Deputee_Obono (LFI) revient sur les suppressions d'emplois par General Electric et dénonce la "duplicité" de la firme américaine : "@EmmanuelMacron porte l'entière responsabilité de ce désastre (...) Ce sabordage est criminel !" #DirectAN#QAGpic.twitter.com/ojHrkUbjKk — LCP (@LCP) May 29, 2019