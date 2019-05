VIDÉOS - Plan social chez General Electric : "Nous garantissons l'avenir industriel de Belfort", assure Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est engagé ce mardi à préserver "l'avenir industriel de Belfort" et à être "aux côtés" des salariés de General Electric, alors que le groupe américain a annoncé la suppression de plus de 1.000 emplois, essentiellement dans le Territoire de Belfort.

Michel Zumkeller député UDI du Territoire de Belfort a interpellé le ministre de l'économie Bruno Le Maire, lors des questions au gouvernement mardi après-midi, quelques heures après l'annonce du plan social chez General Electric. Le groupe américain veut supprimer 1.044 postes dans la branche gaz de GE et au centre de service, soit un quart des effectifs actuels de GE à Belfort et Bourogne. "Etes-vous prêt à vous battre à nos côtés ?" a demandé l'élu terrifortain. "Oui, nous sommes prêts à nous battre à vos côtés et aux côtés des salariés" a répondu le ministre.

Suppression de postes sur le site de General Electric à Belfort : "C'est un coup dur. Il faut faire face à cette annonce (...), nous garantirons un avenir industriel pour le site", promet @BrunoLeMaire, qui cite l'aéronautique, le nucléaire ou encore l'hydrogène.#directANpic.twitter.com/40pnQ7Oqd7 — LCP (@LCP) May 28, 2019

Le ministre a assuré que le gouvernement veillerait à un "accompagnement personnalisé" pour chaque salarié, évoquant par exemple une reconversion chez Alstom, toujours à Belfort, "dans la construction du TGV du futur" : "quelques dizaines de salariés" de GE pourraient retrouver des activités dans ce secteur.

Travailler sur la diversification du site

Michel Zumkeller, qui évoque près de "3.000 emplois directs et indirects" menacés dans le Territoire de Belfort, a interpellé le ministre sur de nouvelles pistes de développement du site belfortain. Dans sa réponse, Bruno Le Maire a estimé que les 50 millions d'euros dus par GE à l'Etat français pourraient "bénéficier" à Belfort sur trois orientations: l'aéronautique, le démantèlement des centrales nucléaires et l'hydrogène. Ces 50 millions sont la compensation réclamée à General Electric pour n'avoir pas tenu ses engagements de créer 1.000 emplois en France après la reprise d'Alstom en 2015.

.@MichelZumkeller : "Ce matin, la direction de General Electric a annoncé la suppression de 1.000 emplois sur les sites de Belfort et de Bourogne (...) avec les emplois indirects, ce sont plus de 3.000 emplois qui sont menacés."#DirectANpic.twitter.com/DLytqjW6mg — LCP (@LCP) May 28, 2019

Le député du Territoire de Belfort a aussi rappelé les engagements d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, lors du rachat d'Alstom énergie par GE : "Vous pouvez compter sur moi", avait affirmé le futur président.