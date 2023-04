Plan social chez le chocolatier Cémoi à Perpignan, 37 salariés licenciés et "abandonnés" selon les syndicats

Depuis mardi, 37 salariés de Cémoi sont en grève illimitée. Ils sont concernés par le plan social annoncé par la direction du chocolatier perpignais. Leur poste sera supprimé fin juin. Il s'agit de cadres et de commerciaux de toute la France. "La direction propose des congés de reclassement bien en-deçà de ce qui doit être proposé dans une entreprise de la taille de Cémoi, regrette Olivier Romero-Gayo, le délégué syndical UNSA. Les futurs licenciés se sentent abandonnés et manquent de considération. Ils ont l'impression de ne pas valoir plus qu'un sachet d'oursons à la guimauve dans les supermarchés."

"Nous irons aux prud'hommes"

Selon les syndicats, l'argument économique avancé par Cémoi n'est pas justifié. "Sweet Products, qui a racheté Cémoi, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation records cette année." Les syndicats craignent, à terme, une réorganisation plus globale. En effet, Cémoi a déjà décidé au début de l'année de céder une partie de son activité, celle des chocolats de Noël, pour se concentrer sur la fabrication de chocolats à destination des marques distributeurs et sur les produits phares de Cémoi (les oursons à la guimauve et les gaufrettes Quadro, notamment).

Mais la direction de Cémoi l'assure, il n'est pas question que la marque Cémoi disparaisse. Cette évolution doit, selon elle, compenser l'inflation et la baisse des volumes. Quant aux salariés licenciés, "nous irons aux prud'hommes", assure Olivier Romero-Gayo.

Les 37 salariés licenciés se sont rassemblés mardi matin devant le siège de Cémoi, avenue Panchot à Perpignan. © Radio France - Alice Marot

Les syndicats ont entamé une grève illimitée depuis mardi au siège de Cémoi, à Perpignan. © Radio France - Alice Marot