Plan social confirmé à la fonderie Fonte d'Ingrandes, arrêt de l'activité à l'été 2021

Le plan de sauvegarde de l'emploi envisagé par Liberty Alvance pour la fonderie Fonte d'Ingrandes a été confirmé ce lundi en conseil social et économique. Il entrera en vigueur à partir du 14 décembre avec 292 suppressions de postes. La production de carters cessera mi-2021.

Clap de fin pour la fonderie Fonte d'Ingrandes-sur-Vienne. En difficulté depuis plusieurs années avec le déclin des motorisations diesel, le site industriel poitevin n'a pas survécu à l'annonce de Renault de confier à un sous-traitant espagnol sa dernière génération de carters.

La direction de Liberty Alvance a confirmé ce lundi en CSE ce qu'elle avait laissé sous-entendre il y a presque deux semaines aux salariés : la fabrication de carters en fonte va s'arrêter d'ici juillet 2021. Et un plan social va être ouvert pour l'ensemble des 292 salariés.

Très triste de voir qu'en France, on ferme des usines comme celle-là

"Je suis très triste parce que ce sont des salariés que je suis depuis des années, qui ont une vraie expertise, un véritable amour de leur métier. C'est triste qu'en France, on ferme des sociétés comme ça, qu'on laisse partie tout ce savoir" a réagi maître Malika Ménard, avocate du conseil économique et social de l'entreprise.

"On abandonne totalement notre industrie. Après, il fallait que ça s'arrête. Les salariés sont fatigués, usés. On n'a pas écouté les cris de détresse de ces fondeurs pendant deux ans et aujourd'hui, c'est trop tard. Ce sont eux qui vont payer".