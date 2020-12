Plan social : "je suis en train de devenir un salarié obsolète pour IBM", témoigne un salarié à Nice

Coup dur pour les salariés d'IBM de Nice Meridia et Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). Le géant américain de l'informatique s'apprête à supprimer un quart de ses effectifs en France d'ici 2022. Entre 1200 et 1400 emplois, selon les syndicats. Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sera officiellement présenté le 16 décembre. Les sites azuréens ne seront pas épargnés. Des départs volontaires dans un premier temps, puis des licenciements si ce nombre n'est pas atteint.

Toutes les activités, tous les métiers chez IBM sont menacés. Personne ne se sent protégé

"Je travaille chez IBM depuis plus de 35 ans, depuis une dizaine les plans sociaux se succèdent. Mais, cette fois nous prenons de plein fouet un plan d'une ampleur inégalée", déclare Frédéric Michelis, représentant du personnel élu au CSE Sud et au CSE Central. Du-jamais vu également pour Yves-Nicolas Etorre, secrétaire du syndicat CFE-CGC Métallurgie dans les Alpes-Maritimes."Toutes les activités, tous les métiers chez IBM sont menacés. Personne ne se sent protégé. _Il y a évidemment ceux qui aspirent à prendre leur retraite nous redoutons fortement des licenciements_. Les syndicats ne lâcheront rien sur ce point. On s'oppose vigoureusement à tout licenciement dans l'entreprise".

Ces syndicalistes n'ont pas été surpris par cette annonce, des bruits courraient depuis plusieurs mois, le chiffres d'affaires d'IBM est en baisse depuis plusieurs années, mais ce plan social n'en reste pas moins difficile à accepter, explique Frédéric Michelis :" cette nouvelle tombe en plein confinement, la période est déjà anxiogène. Tout le monde est en télétravail, il n'y a plus de contacts directs et ça c'est difficile. On est chacun seul chez nous, beaucoup de salariés entendent les nouvelles dans les médias et cela les rend encore plus inquiets".

Scission d'IBM en deux sociétés

IBM est en pleine restructuration. Le géant américain de l'informatique veut se concentrer sur les activités en pleine croissance : le cloud, l'intelligence artificielle, les datas ... et se désengager progressivement d'activités devenues moins rentables, comme l'infogérance. "L'infogérance couvre environ 40% de l'activité d'IBM. Mais, les clients confient moins la gestion de leurs parcs informatiques (maintenance, sécurité). Ce secteur est en décroissance parce que les clients migrent vers le cloud", précise Frédéric Michelis.

Je suis en train de devenir un salarié obsolète dans une branche moins stratégique pour IBM

Ainsi, en octobre dernier, IBM a annoncé la création d'une nouvelle société "NewCo", d'ici fin 2021. Les activités prioritaires, telles que le cloud, l'intelligence artificielle, resteront dans le giron d'IBM, les autres, dont l'infogérance, basculeront vers cette nouvelle entité. Frédéric Michelis est directement concerné, le syndicaliste âgé de 56 ans travaille dans la division infogérance. "Je suis en train de devenir un salarié obsolète dans une branche moins stratégique pour IBM. Les patrons estiment que des salariés sont devenus "obsolètes". _Des gens qui ont un certain âge parce que la pyramide des âges chez IBM est assez élevée. Donc, ces gens qui se rapprochent de la retraite l'entreprise veut s'en séparer_. Elle ne veut pas les reclasser ou les former à nouveau".

Manque de formation

Il estime que la direction est responsable de l'"obsolescence" de certains certains salariés parce qu'elle n'a pas mis en place une vraie politique de formation. "Cette demande a été formulé à plusieurs reprises mais nous constatons, avec les experts du comité social et économique (CSE) que les efforts ne sont pas à la hauteur. Donc, de fait, cette obsolescence elle arrive... Et quand il est trop compliqué de re-former, on supprime des emplois".

IBM ne veut pas virer 'les gens qui ne servent à rien' ( je caricature bien sûr), IBM veut virer des gens tout court

Philippe Kaplan, délégué syndical CFDT se débrouille généralement par ses propres moyens. _"Les formations proposées par IBM sont souvent dépassées par rapport à la technologie que l'on veut employer, puis elles sont difficiles d'accès_. Avec mes collègues du France Lab, on se met à jour grâce à des formations gratuites en ligne, des mooks. Elles ne sont pas certifiantes mais peu importe. L'essentiel est de pouvoir les utiliser dans mon travail". Philippe Kaplan travaille sur l'intelligence artificielle, le cloud, mais il se sent tout de même menacé par le plan social. "IBM ne veut pas virer 'les gens qui ne servent à rien' ( je caricature bien sûr), IBM veut virer des gens tout court. Mon métier est certes dans le business d'IBM, mais la boîte veut qu'on le fasse avec moins de monde".

Volonté de rajeunir le personnel ?

Yves-Nicolas Etorre, délégué CFE-CGC partage cet avis. Selon lui, IBM veut réduire sa masse salariale, trop âgée et trop coûteuse. "La pyramide des âges est très déséquilibrée. _La moyenne d'âge est de 53 ans_. L'entreprise ne veut plus investir des salariés trop vieux". Mais, pour ce syndicaliste l'objectif de l'entreprises n'est pour autant de rajeunir les effectifs. " Rajeunir, cela voudrait dire embaucher. Faire partir des salariés d'un certain âge pour en recruter des plus jeunes, dans le contexte actuel ça pourrait se défendre. Or, aucune annonce en ce sens n'a été faite en ce sens, du moins en France. IBM embauche à l'étranger, dans les pays à bas coût comme l'Inde. Cette pyramide d'âge c'est surtout une opportunité pour IBM de baisser le nombre de ses salariés en France".