Planet Bourgogne, le spécialiste des solutions numériques pour les entreprises, affiche une belle croissance

L'entreprise Planet Bourgogne est née dans la métropole dijonnaise avec l'arrivée de l'internet grand public, à l'époque où les connexions nécessitaient l'usage de modem et avant même la naissance de wanadoo. La technique a évidemment bien évolué depuis et Planet Bourgogne aussi. Avec un chiffre d'affaires en constante progression qui dépasse les deux millions d'euros et des effectifs en hausse, ce spécialiste du numérique pour les entreprises se porte bien. Planet Bourgogne participe ce vendredi 2 décembre au tout premier DevFest organisé à Dijon. Entretien avec David Juras, son responsable développement logiciels.

ⓘ Publicité

loading

David Juras, responsable développement logiciel chez Planet Bourgogne © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Planet Bourgogne, qu'est ce que c'est ?

David Juras : C'est une entreprise du numérique qui existe depuis 1995. On a déjà dépassé notre quart de siècle. On a trois activités principales, dans le domaine de l'hébergement autrement dit des datacenters, l'infogérance, qui est une activité complémentaire à l'hébergement, et le développement logiciel. Il y a énormément d'entreprises qui ont besoin d'un site web "vitrine", qui ont besoin d'une boutique de e-commerce. On va pouvoir se positionner sur des solutions standards du marché sur lesquelles on va faire quelques adaptations pour les besoins du client. Mais on sait aussi travailler des logiciels complètement sur mesure et sur des solutions beaucoup plus complexes qui touchent vraiment au système d'information et l'ensemble des processus métiers de nos clients.

La technique évolue très vite. Ça veut dire qu'il faut toujours anticiper les changements à venir ?

C'est un marché qui évolue très vite parce que les besoins de nos clients évoluent très, très rapidement et il faut absolument pouvoir répondre technologiquement et être toujours prêt à la prochaine évolution du marché.

Vous vous démarquez de quelle manière ?

Par notre approche "sur mesure", aussi bien pour l'activité de développement logiciel que pour notre activité d'hébergement et d'infogérance, et par notre accompagnement et notre proximité aussi avec nos clients. On en a beaucoup avec qui on travaille depuis cinq ans, dix, quinze, même vingt ans sans discontinuer, parce que qu'on a cette proximité, on a cette compréhension de leur métier, de leurs problématiques et de leurs besoins, et cette capacité à leur apporter des solutions qui sont pertinentes. C'est même notre plus grande fierté, Planet Bourgogne est capable d'avoir cet accompagnement dans la durée et dans la continuité.

L'un des fléaux en ce moment, ce sont les attaques et les piratages informatiques. Cela nécessite un gros travail de votre part ?

C'est un gros travail pour toute la profession. C'est aussi, je pense, un gros travail du côté de nos clients. Nous, on met en place toutes les mesures nécessaires, que ce soit dans les logiciels qu'on peut produire pour eux ou sur les systèmes plateforme logicielle qu'on peut héberger en infogérance. Mais il y a aussi une part importante qui passe par un apprentissage ou une meilleure connaissance des clients, des techniques des pirates. Il y a énormément de piratage et notamment du piratage social. On parle beaucoup du hameçonnage, des ransomware et toutes ces choses là passent très souvent, par une problématique humaine à la base.

Qui sont vos clients ?

On a aussi bien des entreprises que des collectivités. Et au niveau des entreprises, on peut aussi bien avoir des TPE, des PME comme des petits ou des grands comptes sur le marché national.

Le logo de Planet Bourgogne - Planet Bourgogne

La crise énergétique ? Même pas peur !

Comme toutes les entreprises, Planet Bourgogne surveille de près la hausse des prix de l'électricité qui impacte forcément les rendements, surtout qu'éteindre les ordinateurs est impossible quand ces derniers sont les outils de travail, mais le problème est ailleurs. Aujourd'hui, ce sont surtout les menaces répétées de coupures d'électricité en cas de trop forte consommation en France qui pourraient poser plus de problème, surtout pour les serveurs où sont stockées les données des clients. Mais là encore, l'inquiétude reste très modérée car tout est prévu pour assurer une continuité de service précise David Juras.

"Au niveau du développement en lui même ou de l'infogérance, je dirais qu'on est un peu comme toute entreprise. C'est plutôt sur la partie hébergement que la situation est un peu différente. Et effectivement, il faut faire très attention. On reste quand même sur des contrats "énergie" négociés sur le long terme. Pour l'instant, la situation est sous contrôle. On ne sait pas ce qui pourra se passer dans six, douze, 18 ou 24 mois. Mais en terme de continuité de service pour nos clients, même en cas de coupure électrique, on sait que dans nos data center, on est capable de prendre le relais grâce aux alimentations secondaires, comme des groupes électrogènes. En cas de coupure ponctuelle, il n'y aura pas d'impact." assure le cadre de l'entreprise.

Un data center - image d'illustration © Radio France - Thierry Colin

Le tout premier DevFest de Dijon

Planet Bourgogne participe au premier DevFest de Dijon organisé après des échanges avec Google par le Developers Group Dijon. C'est une association créée à l’initiative de Dijon Métropole et d’un collectif d’entreprises du numérique comme Planet Bourgogne.

Cette première grande rencontre propose une dizaine de conférences et des échanges entre développeur.euse.s pendant toute la journée du vendredi 2 décembre dans les locaux de l'ENSIREM sur le campus universitaire.