Planification écologique : "il faut aller plus vite !" juge le Stéphanois Olivier Longeon (EELV)

France Bleu Saint-Etienne Loire : Les citoyens sont mis à contribution pour participer à leur échelle à la protection de l'environnement. N'est-ce pas un peu dérisoire par rapport à ce qu'on va attendre des industries ou de l'agriculture ?

Olivier Longeon, conseiller municipal, métropolitain et régional EELV : On est à un tel point d'urgence que chaque geste compte. Vous l'avez vu cet été. On a déterminé un certain nombre de limites planétaires. Les unes après les autres, elles sont déplacées : c'est la limite de la pollution, la limite de l'eau. Donc tout geste compte. Celui qu'on fait tous les jours, par exemple trier ses déchets, prendre des transports en commun. Celui que fera l'industriel. Celui que lance plus ou moins le gouvernement. Maintenant on aimerait que ça aille plus.

Le gouvernement ne va pas assez loin. Le président a présenté hier les grands axes de sa politique environnementale.

Ce n'est pas assez, ça, c'est sûr. Par exemple, quand il promet 700 millions sur les RER métropolitains, il en faut le double au minimum pour, dans les cinq ans, arriver à débloquer certains projets. Par exemple, à Saint-Étienne Métropole, il faut que nous ayons le même cadencement, la même rapidité, le même confort. Ce que nous avons fait sur Firminy-Saint-Étienne-Lyon, il faut le faire sur la plaine du Forez - Saint-Étienne - Lyon en passant par Andrézieux-Bouthéon, avec une grande gare, Andrézieux-Bouthéon, qui drainera une grande partie de la plaine du Forez. Il faut aller plus vite. [00:02:50][36.8]

La ligne Saint-Etienne - Lyon, même si elle est bien cadencée, doit être là parmi les treize projets de RER métropolitains ?

Elle est intégrée au projet métropolitain de Lyon. Comment on peut l'améliorer ? Par exemple dans le RER métropolitain de Lyon, il va y avoir le retour de ce qu'on a appelé "les trains petits Givors", c'est à dire les trains qui, aux heures de pointe, vont desservir convenablement toutes les gares entre Givors et Perrache. Quand ces trains là vont arriver, les trains de Saint-Étienne à Lyon et à Lyon Perrache ne s'arrêteront plus dans toutes ces petites gares, on gagnera dix minutes sur le parcours Saint-Étienne Lyon-Perrache. Voilà un exemple concret.

Le président a également parlé des pompes à chaleur. Elles coutent cher. Comment on fait quand on veut être exemplaire à notre niveau, mais qu'on n'a pas les moyens ?

Il faut des aides. C'est ce que nous avons toujours dit, notamment avec le chèque énergie. La lutte contre le climat passera par un ISF climatique. Qu'on le veuille ou non. Ceux qui abîment le plus l'environnement parce que, par exemple, ils se déplacent le plus en avion, sont les plus riches. Il y a un moment où il va falloir quand même collecter un petit peu plus d'argent pour redistribuer à ceux qui n'ont pas d'argent et leur donner les moyens, par exemple, d'isoler leurs bâtiments, d'installer une pompe à chaleur, de se convertir dans une voiture plus propre. Il n'est jamais trop tard. S'il est trop tard, c'est que la planète se transforme en planète Mars et qu'il n'y a plus un être vivant. Donc il n'est jamais trop tard. On doit tous se mettre à l'œuvre, et particulièrement les gouvernements. Et certainement pas faire des choses comme ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, envisager de rétablir l'autorisation du glyphosate. Il faut que nous soyons tous à l'œuvre.