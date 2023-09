Planification écologique : tout savoir sur les pompes à chaleur qu'Emmanuel Macron veut développer

Emmanuel Macron a clairement défini son objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Pour y parvenir, il a dévoilé ce lundi 25 septembre les grandes lignes de sa planification écologique , mettant en avant plusieurs mesures. Il souhaite reprendre le contrôle du prix de l'électricité dès le mois d'octobre et envisage le développement de 13 lignes de RER métropolitains avec un budget de 700 millions d'euros. En outre, le président ambitionne de tripler la production française de pompes à chaleur, atteignant ainsi un million par an d'ici 2027.

Une alternative écologique au chauffage électrique

Les pompes à chaleur sont des dispositifs qui extraient la chaleur de la terre ou de l'air pour la redistribuer sous forme de chauffage en hiver. Certains modèles permettent également de générer de l’air frais en été. Un système bien plus écologique que la climatisation et le chauffage électrique conventionnel.

Le marché en croissance de 30 % en 2022

En 2022, la France comptait un peu plus de 3 millions de pompes à chaleur. Un marché est en plein essor : il a progressé de 30 % en 2022. En France, on compte environ une dizaine de fabricants, principalement des entreprises familiales axées sur l'assemblage. Parmi eux, des entreprises comme Intuis se voient attribuer le label Origine France Garantie, car plus de la moitié de leurs composants sont produits en France.

Un investissement massif pour la rénovation énergétique

L'État augmentera les aides à la rénovation énergétique de 1,6 milliard d'euros, portant ainsi le budget de rénovation énergétique des logements à 5 milliards d'euros. L'objectif est d'atteindre au moins 200 000 rénovations complètes l'année prochaine, comprenant isolation et chauffage. Le gouvernement souhaite favoriser les entreprises françaises et relocaliser certains composants, en particulier les compresseurs qui ne sont actuellement fabriqués nulle part en France ni en Europe.

Une installation coûteuse

Mais l’installation d’une pompe à chaleur se révèle très coûteuse. Le modèle d'entrée de gamme est accessible à environ 1.500 euros, mais il est conçu pour les petits logements déjà bien isolés. En revanche, pour une maison de taille moyenne, le coût varie généralement entre 15.000 et 20.000 euros. Il existe toutefois des aides de l’État. Elles peuvent atteindre de 4.000 à 10.000 euros en fonction du type de pompe à chaleur.