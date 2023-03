Planoise : la solution par l'éducation, le sport et l'insertion

A Planoise, 43% de la population a moins de 25 ans (Insee 2018). Le grand quartier bisontin est donc particulièrement jeune, mais aussi marqué par la précarité : toujours selon l'Insee, près de 30 % des habitants âgés de 16 à 25 ans sont sans emploi ou déscolarisés.

Mais si les jeunes du quartier de Planoise sont souvent montrés du doigt pour des faits de délinquance , la majorité d'entre eux sont à mille lieues de cela. Les établissements scolaires et les associations sportives sont là pour leur apporter un cadre et, pour les plus âgés, des organisations comme la mission locale et l'Ecole de la seconde chance leur donnent des perspectives d'avenir.

Les clubs sportifs aux côtés des jeunes et des familles

Dès leur plus jeune âge, des enfants du quartier s'investissent dans des clubs de sports, comme le foot ou encore le karaté. Le club de football de Planoise, créé en 2019, compte une centaine d'adhérents, âgés de 10 à 18 ans. "Tant qu'ils sont sur le terrain de foot, ils ne font pas de conneries ailleurs", déclare Daniel Joliduc, le vice-président.

Malgré une bonne discipline et de très bons résultats, l'image du quartier colle à la peau du club. "Tous nos adversaires pensent aux problèmes quand ils jouent contre nous. Mais les chiffres disent le contraire. Depuis la création du club, nous n'avons pris que deux cartons rouges. Les cartons jaunes ont toujours été distribués pour des faits de jeux, mais jamais pour des problèmes de comportement", assure Kevin Joliduc, directeur sportif du club.

Tous les coaches et encadrants du club donnent de leur personne pour aider les enfants du quartier. Romain Joliduc entraine les U13, mais ses fonctions dépassent celles du foot : "Quand ils ont besoin d'aide pour les devoirs, on est là. Si les parents ont des difficultés financières, on trouve des petits jobs, comme nettoyer des voitures, pour que les enfants puissent financer leur licence ou certains déplacements".

Toujours dans le quartier, le club de karaté du PKA est très réputé. Plusieurs dizaines d'enfants viennent s'entraîner le mercredi et le vendredi, sous les ordres du karatéka mythique, Aly Yugo. Ce coach, médaillé de bronze aux championnats d'Afrique sous les couleurs du Burkina Faso en 1997, sait allier gentillesse, accompagnement et discipline.

Entrainement de karaté au PKA de Planoise. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Pendant ses entraînements, Aly Yugo fait énormément de pédagogie sur les tapis, en expliquant le sport, tout en faisant des parallèles avec la vie quotidienne et l'école. "Je pense que pour mon fils, c'est bien d'être dans ce club pour canaliser son énergie et acquérir de la discipline pour l'école", affirme Mustapha.

"Des enfants au parcours difficile"

À côté du sport, l'éducation des enfants se joue à l'école et notamment au collège, période charnière en pleine adolescence. Dans le collège Diderot en plein cœur de Planoise, plus de 600 élèves sont accompagnés par l'équipe pédagogique. "Ici, nous écoutons les élèves et nous nous adaptons à eux. Ce sont des enfants pour la plupart au parcours difficile. Ils sont donc devenus matures très tôt et il faut composer avec cela", déclare plein de lucidité Nadia Zagmout, professeur d'anglais. C'est justement la singularité de tous ces élèves qui fait la force de l'établissement où toutes les origines et cultures différente cohabitent très bien.

Pour mieux accompagner les élèves, le collège Diderot est classé en établissement REP+. Les classes sont un peu moins surchargées que dans les autres établissements et plusieurs cadres sont mis en place pour éviter la rupture. Par exemple, ne pas exclure systématiquement un élève en cas de problème, mais plutôt lui donner des sortes de "travaux d'intérêt général". L'objectif est de responsabiliser les élèves et d'éviter qu'ils se retrouvent à traîner dans le quartier.

La classe de 5e de Nadia Zagmout au collège Diderot. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Pour les jeunes adultes ou pour ceux en décrochage scolaire, des alternatives existent dans le quartier pour les accompagner à trouver leur voie. La Mission locale accompagne les jeunes pour les aider à trouver un emploi, une formation professionnalisante ou encore passer le permis de conduire, grâce à des aides.

A l'Ecole de la deuxième chance, "je n'ai pas l'impression de perdre mon temps"

L 'Ecole de la deuxième chance implantée depuis le mois d'octobre à Planoise récupère des jeunes en décrochage scolaire ou au chômage. Des remises à niveau en culture générale, français et maths sont mises en place. Contrairement à une école classique, les cours sont très concrets.

"J'apprends à gérer mon budget, l'administratif, les gestes de premier secours, plein de choses de la vie de tous les jours qu'on ne nous apprend pas à l'école. Ici, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps", reconnait Fiona une jeune de 17 ans.

L'école de la seconde chance implantée dans le quartier de Planoise. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Après six mois de formation, environ 64% des stagiaires de cette école repartent avec une formation professionnalisante ou un contrat de travail, grâce à des stages. Un résultat intéressant quand on sait que 16% des habitants du quartier sont au chômage. La plupart de ces demandeurs d'emploi ont un niveau égal au CAP-BEP.

