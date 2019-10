Plas'til, la révolution du plastique et de la fibre textile

Plas'tile est une toute nouvelle matière que l'on doit à des entreprises de la Vienne. Un mélange de matières plastiques non issues du pétrole et de fibres de textiles recyclées. Et ça marche!

Châtellerault, France

Que faire de tous ces vêtements usagés qu'on n'arrive plus à recycler, à valoriser et qui sont envoyés à l'étranger par avion? C'est la question que s'est posée Audacie, une entreprise de Châtellerault d'insertion par l'activité économique et qui développe entre autres un atelier textile qui assure la collecte, le tri et la vente de produits de seconde main. Audacie a fait appel à l'entreprise Futuramat installée à Dissay.

Une seconde vie pour le textile qui n'est pas valorisé - VH

"On en avait assez de devoir exporter par avions tous ces textiles qu'on arrivait pas à revaloriser" explique Guénaelle Manon, la directrice d'Audacie. "Du coup on s'est dit qu'il fallait trouver une solution avec une valorisation sur place surtout pour des textiles spécifiques à base de textiles mélangés, comme les pulls 100% acryliques ou encore les polaires."

le résultat final issue de plastique et de fibres de textiles recyclés. © Radio France - Vincent Hulin

Audacie se tourne vers CDA, injecteur plastique, concepteur de pièces pour le secteur de l'industrie qui se trouve à 300 m du site. Et puis pour trouver la bonne formule et créer la matière première entre le mélange de fibres de textiles recyclés et le plastique non issu de la pétrochimie, c'est Futuramat qui s'y colle.

Explications de la patronne de l'entreprise basée à Dissay, Sandra Martin :"Vous voulez un objet ? Alors nous on va vous dire voilà il faut qu'il soit composé de telle ou telle façon et puis on essaie d'utiliser les plastiques avec le moins de pétrole possible, c'est ça notre job, et notamment d'utiliser au maximum le végétal." Résultat une boite à bec comme on en trouve dans les magasins de bricolage ou chez les particuliers pour y ranger de la quincaillerie (visses, boulons, écrous...)

trouver des professionnels pour passer des commandes

Grâce à l'appui du pôle éco-industrie, du soutien de l'agglo de Châtellerault et de l' ADEME ce projet a pu voir le jour, reste maintenant à trouver des professionnels pour passer des commandes. D'ailleurs, Plas'til sera présenté en cette fin de semaine au salon de la plasturgie à Düsseldorf en Allemagne.