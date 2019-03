Plastique Attack à Albi : les clients laissent leurs emballages à la caisse

Albi, France

La "Plastique Attack" a été menée pour la première fois il y a quelques années en Angleterre en mode commando. Elle se décline désormais un peu partout dans le monde au Pays-Bas, Etats-Unis, Pérou ou encore en Corée du Sud. Cette offensive coordonnée est pacifique. Les engagés volontaires sont invités à faire leur course dans la même grande surface et à larguer le plastique inutile devant l’enseigne.

Collectif Zéro déchet

A Albi l'opération est lancée pour la première fois. Elle est portée par les membres du collectif Zéro Déchets qui réunit une soixantaine de personnes. Le collectif a travaillé avec le supermarché Intermarché du Séquestre pour cette action qui se déroulera de 11h à 15h le samedi 23 mars.

L'idée, c'est de montrer au magasin et aux consommateurs que tout le monde peut être gagnant insiste Marion Lamarre du collectif. "On va proposer aux clients après leur course d’enlever tout le plastique mais pas que. Ca concerne aussi les emballages cartonnés. Le but c’est de voir tous ces matériaux qui sont utilisés pour rien ou juste à des fins marketing, logistique. Le but c’est aussi d’inciter les industriels à changer leur mode de production pour que se ne soit pas toujours aux consommateurs de payer. _25% du prix des produits est lié au coût de l’emballage_". Un tiers du plastique produit en France sert aux emballages.

La "Plastic Attack" débarque à Albi. © Radio France - SM

En Haute Garonne, Carrefour Labège sera le premier magasin de l’enseigne de la région à accueillir cette « Plastic Attack » ce samedi 23 mars. L'opération est prévue de 10h à 13h.