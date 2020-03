Coronavirus: Plastivaloire à Langeais arrête sa production faute de commandes

Plastivaloire, l'entreprise emblématique de Langeais qui fabrique des pièces pour automobiles et le boîtier plastique du compteur Lincky, va stopper sa production ce jeudi soir. Ses principaux clients, SKF et Itron, ont arrêté le travail cette semaine. Faute de commandes, Plastivaloire qui avait déjà mis en chômage partiel une majorité de ses salariés, 470 sur le site, va s'arrêter de produire exactement à 5H00 du matin ce vendredi.

Depuis les consignes de confinement, il ne restait qu'une trentaine de personnes sur le site de Langeais dont 18 salariés dans le secteur de la production et Plastivaloire ne fabriquait plus que 20% de sa production habituelle. Cette fois, l'entreprise jette l'éponge car ses principaux donneurs d'ordre, SKF à Saint-Cyr-sur-Loire et Itron à Chasseneuil-du-Poitou, ont cessé officiellement depuis mercredi toute fabrication et tout assemblage. Plastivaloire fournit des butées d'amortisseur pour SKF et fournit les boîtiers plastique des compteurs Lincky pour Itron, habituellement à raison de 60 000 boîtiers par semaine, et 100 000 butées par mois. A noter que chaque jour, ce sont environ 5.000 compteurs intelligents Linky qui sortent de l'usine Itron à Chasseneuil-du-Poitou où l'entreprise américaine a produit plus de 2,2 millions de boîtiers.

Aujourd'hui, pour Plastivaloire, c'est zéro commandes et c'est du chômage partiel pour les 120 personnes de la production et du télétravail pour les autres, personnels des ressources humaines, chefs de projet, statisticiens. Les bureaux du site de Langeais vont être désormais être vides ce qui pourrait devenir la règle pour les 35 autres usines du groupe Plastivaloire dans le monde si la pandémie se poursuit.

On peut ajouter que Mécachrome, l'entreprise d'Amboise, est fermée elle aussi depuis mercredi 18 mars jusqu'au dimanche 22 mars.