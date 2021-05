Play à Hossegor : des vêtements made in Landes

Anne-Charlotte Daniel est passée de vendeuse à patronne. Elle tenait la boutique « Play » à Hossegor, une expérience qu’elle a « adoré ». Lorsque l’entreprise a été mise en vente, elle a franchi le pas. « Cela a été la meilleure idée que j’ai pu avoir ». La marque Play ce sont des vêtements dans l’esprit sportwear, ambiance surf 70’s. L’entreprise est située donc sur la côte landaise : un secteur géographique qui attire les entreprises comme celle d’Anne-Charlotte Daniel. Le secteur est très prisé. D’ailleurs, les locaux commerciaux sont difficiles à avoir : la demande est forte en raison de la notoriété mondiale de la station balnéaire. « C’est un honneur de dire : j’ai une boutique à Hossegor ». Les places sont chères, c’est pour cela qu’il faut bien travailler pour revenir l’année suivante, sinon le local sera pris.

Interview de Anne-Charlotte Daniel dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Fabrication sur place à flux tendu

Anne-Charlotte Daniel travaille dans son atelier pour concevoir de A à Z les vêtements. Elle travaille à flux tendu, ce qui a comme avantage de mieux gérer les stocks, c’est-à-dire que cela lui permet de s’adapter aux demandes de la clientèle, de customiser, de personnaliser ses créations : logo, couleur, coupe… « Ils adorent qu’on les chouchoute ».

Pour se démarquer, elle utilise dans la mesure du possible des tissus bios et recyclés. Elle constate que les clients font plus attention à la provenance des produits. « C’est très important et c’est ce qui va se faire de plus en plus. »

Le 19 mai, après des semaines de fermetures pour les commerces dit « non essentiels », en raison de l’épidémie de Covid-19, la boutique Play rouvrira ses portes. « Le 19 mai, on l’attend, tout le monde a besoin d’avoir cette petite relation avec la clientèle. » Anne-Charlotte Daniel se sent excitée comme pour une première ouverture.

