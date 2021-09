Pleins de flammes au redémarrage de la Ligue Magnus, les Brûleurs de Loup visent deux titres cette saison

France Bleu Isère : C'est la reprise de la saison ce soir pour les Brûleurs de Loups. Le premier match de Ligue Magnus contre Amiens est chez vous, à la patinoire Pôle Sud. C'est aussi l'occasion des grandes retrouvailles avec les supporters, même s'il y a déjà eu des matchs amicaux. Après une saison tronquée l'année dernière. J'imagine que c'est jour de fête pour vous et pour l'équipe ?

Jacques Reboh : Oui, c'est sûr. On essaie de refermer une parenthèse sur cette pandémie en misant sur l'aspect sportif, la fréquentation de la patinoire. On va repartir vers une nouvelle aventure forte avec des communions fortes avec notre public, et avec des victoires. C'est une bonne nouvelle.

Vous avez prévu de marquer le coup à l'entrée des joueurs sur la glace. Le public va en avoir plein la vue avec une animation que vous avez fait venir de Disneyland. Dites nous de quoi il s'agit ?

Ça ne vient pas tout à fait, Disneyland. C'est effectivement une très belle animation. C'est un décor, un décor et des lumièes, des feux d'artifices. C'est une société qui travaille régulièrement pour des parcs d'attractions qui nous a proposé un projet, voilà un an et demi, juste avant le Covid. Ce soir, nous allons le révéler au public. C'est un show qui va durer plusieurs minutes. Je n'en dis pas plus. On réserve ça à ceux qui seront là, mais ce sera un bel événement.

Vous l'avez dit, la saison a été frustrante. L'année dernière, vous avez terminé troisième de la Ligue Magnus. Un classement, d'ailleurs, que vous avez contesté. Est ce que c'est l'heure de la revanche?

C'est exactement ça, ça va être une revanche, en tout cas sportivement. On conserve les mêmes objectifs que nous avions l'année dernière et il y a deux ans. C'est dire d'aller chercher le titre, mais cette fois à la régulière, avec une règle définie en début de saison. J'espère que nous répondrons présent pour faire honneur à Grenoble et aller chercher deux titres cette année, aller chercher la Magnus dont on parle. Et puis une Coupe de France qui va commencer dans les prochains jours avec une finale à Bercy. Et nous espérons qu'on sera compétitif sur ces deux trophées.

Vous avez contesté les conditions d'attribution du titre à Rouan la saison passée. C'est digéré ou est ce que vous l'avez encore en travers de la gorge?

Je ne suis pas rancunier, mais j'ai de la mémoire. Je l'ai contesté parce que c'était totalement hors cadre. Pendant la saison, on nous dit "il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de championnat. On va jouer parce que il faut jouer". Après, on me dit : " Y'a un championnat mais il n'y a pas 44 matches, il y a 22 matchs, puis 18". C'était aléatoire. Et quelques jours avant, mi-janvier, on décide de décerner le titre. Et une semaine après, Rouen est champion. Je trouvais que nos clubs, nos supporteurs et nos joueurs ont travaillé dix ans pour avoir le titre en 2019. Et que d'être dépossédé de ce titre dans ces conditions-là, c'était une insulte à la Magnus et c'était galvauder ce trophée. Et c'est pour ça que je me suis battu. Le CNOSF (comité national olympique sportif français) nous avait donné raison, mais la Fédération dans son obstination, avait décidé de garder la main. Ils ont remis la coupe, il y a trois, quatre jours. Personne n'était au courant. C'est une galéjade. Mais bon, c'est comme ça.

On vous a beaucoup entendu aussi tirer la sonnette d'alarme l'année dernière pour la santé financière des clubs, notamment les matchs se sont joués à huis clos. Vous avez pu constituer un bel effectif pour cette saison. Ça veut dire que vous avez pu vous refaire une santé et absorber cette crise ?

Oui, les différentes différents accompagnements gouvernementaux nous ont permis de sauver la saison en sachant qu'au moment où je me suis exprimé, nous n'avions aucune visibilité sur les aides. On était en début de période Covid et je considérais que tant qu'on n'avait pas d'informations, il fallait préserver la santé des clubs. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, et surtout à partir de janvier, nous avons pu avoir l'aide à la billetterie, on s'est retrouvé dans une situation qui était équivalente économiquement à la fin de saison 2019. Donc une saison à peu près correcte. Donc oui effectivement, on a préservé la santé économique de notre club

Il nous reste à vous souhaiter un bon début de saison, surtout que les Brûleurs de Loups vont lancer des flammes ce soir, si on a bien compris ?

C'est exactement ça et on vous attend vraiment nombreux. Venez voir, vous passerez une bonne soirée. Vous aurez vraiment l'effet "Wahou" ! Dans une belle ambiance et un très beau lieu.