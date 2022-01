Pleuven : à 23 et 24 ans, ils rouvrent une boulangerie dans la commune

Pleuven dans le Finistère n'avait plus de boulangerie depuis presque deux ans. Mais ça, c'était avant ce mardi 11 janvier. Laura Le Saint et Arthur Dreux, 23 et 24 ans, rouvrent une boulangerie dans la commune de 3 000 habitants.

Si vous habitez Pleuven dans le sud Finistère, bonne nouvelle, vous avez de nouveau une boulangerie artisanale dans la commune, après presque deux ans sans ce type de commerce. Elle ouvre ce mardi 11 janvier à la place de l'ancienne boulangerie Minguy, route de Quimper. Laura Le Saint, 23 ans et Arthur Dreux, 24 ans sont à la barre dans cette aventure entrepreneuriale. Ils se lancent avec l'intention de proposer des produits de qualité.

La devanture est arrivée la veille de l'ouverture. Les dernières décorations ont bien été fixées au mur, les outils rangés. Le pétrin tourne déjà, tout comme le four. L'objectif est de faire des tests pour maîtriser les cuissons. S'ils manquent encore quelques ustensiles pour être complet, la boutique peut ouvrir. Laura et Arthur sont arrivés en Bretagne il y a six mois, mais n'ont pas hésiter à s'installer et à créer leur entreprise. "On est arrivé à Pleuven un peu par hasard", explique Laura, en poursuivant : "on a vu le local, donc on l'a visité et il nous a plu tout de suite, même s'il est un peu petit, après on s'est rendu compte que c'était bien pour nous parce qu'on n'était que deux. Donc, pour commencer, c'est parfait."

Un besoin de liberté

Cette aventure est poussée par "la liberté, le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut" pour Arthur. La liberté, notamment celle du choix dans l'aménagement. "C'est sûr que moi, je ne me serais pas vu reprendre un commerce sans rien changer. Faire tout comme les autres, ça n'aurait pas été possible pour nous", assure Laura. Elle sera chargée des pâtisseries. Autre choix pour se différencier : les matières premières. Arthur pour la partie boulangerie et Laura pour les pâtisseries ont choisi des ingrédients bio ou locaux. "C'était essentiel pour nous de prendre des produits au maximum locaux et bio. On essaye de faire au mieux. On préférait partir comme ça parce que du bio à l'étranger ça ne correspond pas à la même chose qu'en France", estime Laura. Pour elle, quand on crée une entreprise, l'écologie ne doit pas être oubliée. Le but est donc de vendre des produits de qualité, mais aussi de participer à créer du lien social dans la commune.