A Plonéis, une campagne de financement participatif est lancée pour ouvrir une crêperie

Plonéis située à 15 minutes de Quimper se mobilise pour faire vivre son bourg. La commune finistérienne est confrontée comme beaucoup à la désertification rurale et toutes les initiatives pour redynamiser la vie économique sont examinées de près.

Michelle Kérisit a longtemps habité Quimper où elle a été employée de maison pendant près de 20 ans. Il y a 12 ans, elle s'est installée dans le Loiret à Meung-sur-Loire et a ouvert sa crêperie. Un commerce qui fonctionne bien car Michelle en plus de faire de bonnes crêpes a su y créer une ambiance. A 50 ans , elle a envie de revenir près de sa famille installée dans le sud Finistère et elle souhaite ouvrir une deuxième affaire. Elle a adressé il y a plusieurs mois un courrier aux maires des communes à la périphérie de Quimper en indiquant qu'elle recherchait un local communal.

*L' ouverture d'un commerce est un enjeu important pour les communes rurales

*

A Plonéis, les élus multiplient les démarches depuis plusieurs années pour que les habitants disposent de services et de commerces de proximité sur la commune. La municipalité a racheté un cabinet de kiné, elle a aussi aidé l'auto-école à patienter la construction de nouveaux locaux et ce projet de crêperie est le bienvenu car il n'y a pour le moment qu'un seul restaurant sur Plonéis, précise le maire Christian Corroler.Le courrier de Michelle Kérisit a donc été très bien accueilli. "Seul le maire de Plonéis m' a répondu favorablement en m' indiquant qu'il y avait un projet en cours sur la commune et qu'il pourrait m' aider à monter l' ouverture de mon commerce" , nous déclare Michelle Kérisit.

C'est dans un projet immobilier en face de la mairie que la première crêperie de Plonéis devrait ouvrir avant la fin de 2017 © Radio France - Anne Tréguer

Une campagne de financement participatif est lancée pour aider Michelle Kérisit à ouvrir sa crêperie

Le maire de Plonéis a mis en relation Michelle Kérisit avec le constructeur HLM Aiguillon Construction avec qui il y avait un projet de logements sociaux et de commerces pour relancer l'activité économique dans le centre bourg. Aiguillon Construction a été séduit par la démarche de la crêpière bretonne." Elle est motivée, elle a déjà une première expérience qui fonctionne et nous avons choisi de l'aider et de l'accompagner", nous explique Valérie Dubois, d'Aiguillon Construction. "Nous lançons une campagne de financement participatif pour aider Michelle Kérisit à boucler son budget. C'est une première pour nous mais nous avons aussi envie de participer à la revitalisation économiques des communes rurales."

Michelle Kérisit espère réunir les fonds nécessaires pour ouvrir sa crêperie à Plonéis © Radio France - Anne Tréguer

Il est possible d'aider Michelle Kérisit sur la plateforme de la fédération des coopératives HLM : la solution.coop.