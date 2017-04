Pluie d'étoiles sur la Bourgogne dans le nouveau guide Vert du Michelin

Une vingtaine d'étoiles ont été attribuées aux villes, monuments et musées de Bourgogne dans l'édition 2017 du guide Vert Michelin. Et notamment une 3ème étoile prestigieuse pour le musée des Beaux-Arts de Dijon.

Le célèbre guide Vert du Michelin, indispensable compagnon de route pour des milliers de voyageurs à travers le monde, a présenté la dernière édition de son tome sur la Bourgogne. Un pavé de 560 pages, plans et photos à l'appui, sur les joyaux de notre région. Particuliarité de cette version 2017 : une pluie de premières étoiles et une prestigieuse troisième étoile accordée au musée des Beaux-Arts de Dijon. Seulement cinq sites français ont réussi à la décrocher cette année.

Le graal pour le musée des Beaux-Arts de Dijon

Une troisième étoile, c'est la consécration ultime du guide Vert du Michelin. Celle qui signifie : "cet endroit vaut le voyage". Pas un simple détour, non, il vaut le voyage ! Carrément. On comprend donc l'émotion des équipes du musée des Beaux-Arts de Dijon, qui décroche sa troisième étoile au guide Vert, et cela, malgré les travaux toujours en cours et pour plusieurs mois. Une récompense d'autant plus importante que le Michelin n'a accordé cette distinction qu'à cinq sites cette année, dont rien de moins que le Mont Saint-Michel.

⭐️⭐️⭐️ au Guide Vert Michelin pour « un des plus beaux musées de France » selon @guideMichelinFR, le musée des Beaux-Arts de #Dijon. pic.twitter.com/SMyP5iFvxn — François Rebsamen (@frebsamen) April 4, 2017

Dijon, "ville européenne" devient une destination

Avec cette troisième étoile, Dijon devient encore un peu plus un lieu incontournable pour les visiteurs. Avec cette édition 2017, la ville compte désormais 60 étoiles au total, ce qui en fait l'une des cinq villes françaises les plus étoilées. Dans la classification du Michelin Dijon est donc maintenant une "ville européenne", véritable destination où l'on peut (où l'on doit ?) s'arrêter trois ou quatre jours pour avoir le temps de tout faire. La cathédrale Saint-Bénigne et ses deux étoiles, la place de la Libération mais aussi le musée Rude, l'Eglise Saint-Philibert, le quartier Notre-Dame, l'hôtel de Voguë et même le parc de la Colombière ont ainsi désormais leur place dans le guide Vert du Michelin.

Avec 60 étoiles au total pour ses monuments et musées, #Dijon est "une destination Europe et monde" pour le guide vert @guideMichelinFR pic.twitter.com/BlYHg2ZhH5 — Ville de Dijon (@dijon) April 4, 2017

De très nombreuses 1ères étoiles attribués

Mais si Dijon reste une valeur sûre dans ce nouveau tome du Michelin voyage, le reste de la Côte-d'Or est aussi maintenant mieux récompensé. Les auteurs du guide Vert ont attribué de nombreuses premières étoiles. La fabrique des anis de Flavigny et le Cassissium de Nuits-Saint-Georges font ainsi leur entrée. Une reconnaissance appréciée de Jean-Michel Tissot, le directeur. "C'est tout le travail de l'équipe qui est récompensé et cela signifie beaucoup surtout que l'un des neuf critères du Michelin est la qualité de l'accueil et la qualité de la visite. Cela veut dire beaucoup et on espère attiré plus de visiteurs avec cette étoile."