Plus 500% sur les factures d'énergie de certaines communes : une forme de racket pour le maire de Chinon

Beaucoup de communes d'Indre-et-Loire se posent cette question des illuminations en ce moment et les particuliers vont devoir aussi faire des choix face à la hausse des prix de l'énergie. Question que se pose en Indre-et-Loire le SIEIL, le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, qui gère la distribution publique d’électricité des 271 communes du département et les réseaux de gaz et d’éclairage public de certaines communes.

Ces communes s'inquiètent de savoir comment elles vont réussir à passer ce premier hiver sous le signe de la sobriété énergétique sans pour autant pénaliser leurs concitoyens dans leurs services du quotidien tels que les crèches, les écoles, les équipements sportifs, les piscines, les gymnases ou encore les bâtiments dédiés à la culture.

Certaines communes, dont les contrats d'énergie arrivés à expiration, ont essayé de renégocier leurs abonnements d'énergie, mais elles ont découvert des hausses de 500 à 600 % par rapport à leurs factures précédentes

Les collectivités doivent aussi être éligibles à un bouclier tarifaire

Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon et président du SIEIL 37, a interpellé la semaine dernière le Pdg d'EDF Jean Bernard Levy lors du congrès national des syndicats de l'énergie. "EDF doit rester un partenaire privilégié des collectivités sous l'égide de l'Etat (actionnaire majoritaire d'EDF), il en va de l'avenir de notre pays pour faire en sorte de rendre les collectivités éligibles au bouclier tarifaire" explique le maire de Chinon et président du SIEIL 37 car, précise-t-il, tout l'argent dépensé à payer les factures d'énergie ne pourra plus être mis sur les investissements.

