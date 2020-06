De grands espaces verts, une destination moins chère : l'Indre veut séduire les touristes

555 000 euros : la somme dépensée par le Conseil départemental de l'Indre pour soutenir la filière touristique est à la hauteur de l'enjeu. Le tourisme, c'est une activité très importante dans l'Indre. Chaque année, 40 millions d'euros sont générés par les seules nuitées d'hébergement. Cela représente plus de 2 000 emplois directs. La relance du secteur touristique doit donc servir de levier pour l'ensemble de l'économie dans l'Indre.

Une destination verte, très loin du tourisme de masse

Au château de Valençay, le président du Conseil départemental a présenté ce lundi les différentes mesures. 1 000 séjours à gagner d'une valeur de 250 euros ; 20 000 tickets à gratter d'une valeur de 10 euros à valoir dans des restaurants ; des spots diffusés sur France Télévisions. Un peu plus d'une centaine de séjours ont déjà été remportés sur tirage au sort. Avec le bouche à oreille, l'espoir est de faire venir d'autres touristes. "Dans la destination qu'ils vont choisir cet été, les gens ne vont pas aller sur les sites où ils auront beaucoup de monde autour d'eux. Ils vont aller dans des espaces plus grands. C'est aussi une destination moins chère qu'en bord de mer ou dans la montagne. Dans le contexte de crise économique où des gens sont en difficulté financière, c'est un atout de plus", estime Marc Fleuret, vice-président de l'Agence d'attractivité de l'Indre, à l'origine de toutes ces idées originales.

Toute une économie qui gravite autour

Cette relance du secteur touristique doit profiter à d'autres domaines d'activités. "À Valençay, on oriente très rapidement les touristes vers nos productions en AOC, à savoir le vin et le fromage de Valençay", se félicite Gilles Branchoux, président de l'office de tourisme du Pays de Valençay. "L'Indre a un patrimoine historique, écologique et gastronomique d'une extrême diversité et cela va répondre aux demandes de verdure des touristes", assure-t-il.

Des ambassadeurs très connus

Cette campagne et ce plan de relance du tourisme dans l'Indre s'appuient aussi sur le soutien de parrains. Et pas n'importe lesquels, puisque Les Blankass, les Bodin's et Michel Denisot sont de la partie. Ils sont des ambassadeurs du département de l'Indre. "La France, c'est le Berry avec des départements autour. J'aime bien cette formule taquine", sourit Michel Denisot. "C'est une région qui correspond parfaitement à ce qu'on peut rechercher aujourd'hui. C'est une région calme, connectée, où les gens sont attachants, ce n'est pas surpeuplé de touristes", ajoute l'ancien journaliste.