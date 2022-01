Plus d'un millier de manifestants à Nancy pour réclamer des augmentations des salaires

Salariés du privé et du public, étudiants, retraités, ils étaient plus d'un millier de personnes à défiler dans les rues de Nancy ce jeudi après-midi pour réclamer des augmentations de salaires à l'appel de plusieurs organisations syndicales.

"Nos vies valent plus que leurs profits" ou "mon pouvoir d'achat fond comme neige au soleil", voilà les quelques banderoles que brandissaient les manifestants dans les rues de Nancy ce jeudi après-midi. Si le gros des troupes étaient composé de personnels de l'éducation nationale, des salariés du secteur médico-social ont également bravé le froid pour venir manifester, c'est le cas par exemple de Marie et quatre de ses collègues, agents de service intérieur à Jean-Baptiste Thierry, une maison d'accueil de jeunes enfants handicapés à Maxéville "On n'a quasiment jamais manifesté, mais aujourd'hui on en peut plus. Après 20 ans de service, je touche 1400 euros net par mois, je ne m'en sors pas avec l'augmentation du coût de la vie".

Les jeunes étaient également mobilisés © Radio France - Mohand Chibani

Comment on fait pour vivre avec 800 euros

Un peu plus loin sous une autre banderole, Sarah, elle travaille comme AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) "Nous ce n'est pas la première fois qu'on manifeste, il y a déjà eu une grosse journée de grève au mois d'octobre dernier mais rien n'a bougé. C'est une catastrophe, nos horaires de travail sont découpés. Je peux intervenir le matin dans un établissement et deux heures après me retrouver dans un autre, tout ça pour 800 euros par mois. Comment fait on pour vivre avec un salaire si faible, surtout quand on a des enfants".

Les AESH dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail © Radio France - Mohand Chibani

Un SMIC à 2000 euros brut

La question du pouvoir d'achat concerne tout le monde explique Roberto Toscano, l'un des porte-paroles du syndicat Sud-Solidaire "ça devient insupportable de voir que les milliardaires français ont vu leurs richesses augmenter de 86% alors que les salaires sont gelés "

"La revalorisation du SMIC à 2000 euros brut serait une vraie réponse aux difficultés des salariés aujourd'hui" propose pour sa part Julien Hézard, secrétaire départemental de la CGT en Meurthe et Moselle "Pour beaucoup aujourd'hui, la fin du mois commence le 6 et c'est inadmissible, cette mobilisation en appelle d'autres".