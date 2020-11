Plus d'un millier de manifestants à Nice contre le confinement

"Liberté ! Liberté" ont scandé les manifestants rassemblés place Garibaldi ce samedi 14 novembre, avant de défiler dans une partie du centre-ville de Nice. A l'appel d'un collectif de commerçants, Nice la vie, le rassemblement a finalement été rallié par de nombreux niçois, venus dénoncer "la mort du petit commerce". Le cortège a fédéré 1 500 manifestants, d'après le comptage de la police.

En tête du défilé, Fanny da Costa, restauratrice demande à pouvoir rouvrir son commerce. "J'ouvre à emporter actuellement et je ne m'en sors pas, malgré les aides de l'Etat. _Nous sommes touchés moralement, physiquement, par toutes les décisions du gouvernement"_. D'autres petits commerçants sont venus, pancartes à la main. "Je fais tout pour résister, click and collect, ça ne marche pas. On n'a plus de trésorerie, on va mourir !" s'exclame Anne Goyeneche.

Cri de détresse

Des entreprises en difficultés et des situations individuelles précaires."Dans ma profession nous sommes sans droits, je n'ai plus de salaire" affirme encore Rodrigue Della-pieta, maître-d'hôtel en contrat à durée déterminée, dans l'évenementiel. Aux côtés des professionnels, des habitants de Nice sont venus également crier leur colère.

Pêle-mêle, des gilets jaunes, ou encore une poignée d'anti-vaccins et d'anti-masques. "Porter un masque, ça ne sert à rien !" veut croire ce niçois. Plus loin, une manifestante demande à "respirer", un masque barré sur sa banderole. Une colère contre le confinement et le gouvernement applaudie par les autres manifestants.