Plus d'un millier de manifestants à Tours pour un 1ier Mai sur fond de présidentielle

Plus d'un millier de personnes à l'appel des syndicats et de certains partis politiques de gauche ont défilé dans les rues de Tours pour la traditionnelle manifestation du 1ier mai.

Un 1ier Mai revendicatif comme le veut la tradition : suppression de la loi Macron, suppression de la loi Santé, suppression de la loi Travail et puis en arrière de cortège, un 1ier Mai beaucoup plus politique derrière des banderoles de Lutte Ouvrière, du Nouveau Parti Anticapitaliste ou des jeunesses communistes

Pour Grégoire Hamelin, le secrétaire départemental de Force Ouvrière, chacun doit rester à sa place entre ses deux tours sur les consignes de vote : "Le 1ier Mai c'est une journée de lutte des travailleurs, une journée de revendications et de solidarité internationale entre les travailleurs. Bien sûr, on ne peut pas faire fi du contexte politique mais on considère que quelque soit le gouvernement qui soit demain à la tête de l’exécutif, il faudra tout de même des organisations syndicales libres et indépendantes pour reprendre les aspirations et les revendications de la classe ouvrière." Mais il reconnait que les appels et les tentatives de récupération des politiques doivent être sérieusement repoussés.

Un défilé syndical du 1ier Mai sans la CFDT... La CGT a défilé de son côté, avec Solidaires, Force Ouvrière et la FSU. La CFDT, elle, a choisir de faire cortège commun avec l'UNSA, au niveau national et elle n'a donc pas appelé à défiler en Touraine. Ce qui a coincé, entre la CGT et la CFDT, c'est le mot d'ordre à adopter. La CFDT voulait avant tout manifester pour faire barrage au Front National.

Les autres syndicats ont bien tenté de proposer des slogans revendicatifs pour l'abrogation de la loi Travail, de la loi Macron ou encore de la loi Santé de Marisol Touraine, ils ont été couverts par moments par ceux scandés par les partis d'extrême-gauche à l'arrière du cortège. Les manifestants politiques ont même entonné l'International reprise par des nombreux syndicalistes.

Dans le défilé du 1ier mai à Tours © Radio France - Marie-Ange Lescure

Contrairement à 2002, les syndicats ont donc défilé en ordre dispersé à Tours.