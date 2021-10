Plus d'un millier de nouveaux habitants par an : la ville moyenne au bord de l'océan, comme un aimant

"Il y a eu une hausse des prix de 15% après le confinement" explique Erwan Grolier, gérant de l'agence immobilière L'Adresse en plein centre-ville. Des prix gonflés par les nouveaux habitants venus des grandes villes comme Nantes ou Paris avec un plus fort pouvoir d'achat. Résultat : autour de 3 mille euros le mètre carré et des Nazairiens qui ne peuvent plus acheter dans leur ville, contraints d'aller de plus en plus loin, jusqu'en Brière pour s'offrir une maison. "Même des quartiers comme la Tréballe ou Méan ont pris de la valeur".

Le marché est à flux tendu" - Erwan Grolier, gérant de l'agence l'Adresse

Autre conséquence : les demandes pleuvent avec un millier de nouveaux habitants par an, mais les offres se font rares. "Il y a 3 ans, on avait environ 200 biens en vente par agence, aujourd'hui c'est à peine 10 ou 15 et ça part en quelques jours". Les promoteurs viennent régulièrement toquer à la porte de l'agence à la recherche de foncier. "C'est ce qui se passe d'habitude dans une grande ville" note Erwan Grolier. Autre phénomène assez récent : les investisseurs s'intéressent aux chambres meublées pour jeunes intérimaires ou étudiants. "Le centre-ville est très demandé, le marché est à flux tendu".

"Les prix ont augmenté de 15% depuis la fin du premier confinement" Erwan Grolier, gérant d'une agence immobilière en centre-ville © Radio France - Hélène Roussel

Des grues à perte de vue

Du côté de la mairie, les chantiers se multiplient, de la gare au front de mer. Ce sont la plupart du temps des immeubles de plusieurs étages. La ville s'est fixée la construction de 550 nouveaux logements par an. "Quand on peut construire en hauteur, il faut y aller, en faisant attention, en faisant de la micro-chirurgie mais il faut pouvoir loger tout le monde", assure David Samzun, le maire. A l'image de cette éco-quartier, des logements sociaux en cours de construction à Sautron, ou encore de cette résidence de 6 étages qui doit voir le jour rue de Pornichet à la place de la clinique mutualiste, le bâtiment est en cours de démolition. La résidence Coeur Océan du groupe Arc prévoit une 50aine d'appartements. 195 mille euros pour un studio au 1er étage, 550 mille pour un 4 pièces vue mer.

Les grues se multiplient dans le ciel : la ville construit 550 nouveaux logements par an comme ici près du rond-point de Sautron © Radio France - Hélène Roussel

Une nouvelle école dans les quartiers Ouest

La mairie va se lancer bientôt dans un autre chantier : avec une centaine d'élèves en plus chaque année, les écoles poussent les murs, ouvrent des classes dans les bibliothèques ou les salles informatique "mais le système est à bout de souffle" explique Xavier Perrin, adjoint à l'éducation qui annonce la création d'une nouvelle école pour 2025 dans les quartiers Ouest de la ville. L'école sera collée au collège Pierre Norange. Le projet se fera peut-être en partenariat avec le département. Les discussions se terminent fin novembre "mais quoiqu'il arrive, nous avons gelé le terrain, nous ouvrirons l'école avec 12 classes pour près de 200 élèves d'ici 2025... au mieux" promet l'adjoint.