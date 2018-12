Plus d'un millier de personnes dans les rues de Montpellier pour "l'expression d'une colère"

Plus de 1.000 personnes ont défilé à Montpellier ce vendredi après-midi à l'appel de plusieurs syndicats pour demander une augmentation des salaires, des pensions et dénoncer les réformes dans l'Education nationale.

Montpellier, France

Ils étaient plus d'un millier à défiler ce vendredi après-midi dans les rues de Montpellier. Lycéens, étudiants, enseignants, travailleurs et retraités, tous sont venus manifester à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FSU, Solidaires) pour une augmentation du SMIC, des pensions et contre les réformes dans l'Education nationale. Pas très nombreux mais quelques gilets jaunes également dans le cortège parti du Peyrou pour rejoindre la préfecture où une délégation a été reçue pour remettre la liste des revendications. Des revendications très proches de celles que portent les gilets jaunes depuis quelques semaines.

Si les gilets jaunes veulent des avancées significatives sur les salaires, il faudra s'appuyer sur un mouvement syndical puissant parce que dans les entreprises, ce sont bien les syndicats qui négocient contre les patrons"- Serge Ragazzacci, le secrétaire départemental de la CGT.

"C'est pas depuis quelques semaines qu'il y a un ras le bol général! Ce qui est en train de se passer dans le pays, nous, il y a longtemps qu'on a informé, prévenu, que la colère allait finir par sortir parce que les situations de vie sont aujourd'hui intenables pour une majorité. D'ailleurs dès le 9 octobre on était déjà dans la rue sur la question des salaires et du pouvoir d'achat" fait remarquer Serge Ragazzacci, le secrétaire départemental de la CGT.

Pour ou contre une convergence des luttes?

Léa est étudiante en management à Montpellier, très engagée sur la question du climat. Sur sa pancarte, elle appelle à la convergence des luttes. "L'idéal serait qu'on se réunisse tous. Tout le monde : les gilets jaunes, les foulards rouges. Moi mon ressenti c'est qu'ils nous entendent pas là haut, ils se rendent compte de rien du tout. On veut plus de changements."

Tout le monde dans la même galère

Jean-Marc est de Restinclières. Pour cette manifestation, il a troqué son gilet rouge de la CGT contre le gilet jaune qu'il revendique tout autant. Lui, il pense "qu'il y a longtemps que ça aurait dû être fait." Quant à Polo, il est un des gilets jaunes de la 1ère heure, un des irréductibles de Bessan. Pas question d'accepter toute récupération politique ou syndicale, même s'il reconnait qu'il peut y avoir des intérêts communs "puisque tout le monde est dans la même galère."