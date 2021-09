Plus d'un millier de personnes devant la SAM Decazeville, pour un nouveau rassemblement de soutien

1.500 personnes, selon la CGT, se sont rassemblées jeudi 23 septembre à Viviez, dans le bassin de Decazeville, devant la SAM. Il s'agissait du huitième rassemblement en soutien aux salariés de la fonderie aveyronnaise, qui vient d'être placée en liquidation judiciaire, après des mois de redressement.

"On ne le fait pas par plaisir, ni par envie, ni par posture. On le fait parce qu'on ne veut pas crever !" s'est exclamé David Gistau, le secrétaire départemental de la CGT Aveyron, et également employé de la SAM. "Non, nous ne sommes pas dans l'acceptation, nous ne baisserons pas la tête".

L'usine peut poursuivre son activité pendant trois mois, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de repreneur solide. La SAM compte 350 salariés.