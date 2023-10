Plus d'un million d'habitants des Hauts-de-France vivent sous le seuil de pauvreté

Les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus pauvre de France après la Corse. Selon une étude de l'INSEE le phénomène touche en particulier les familles monoparentales et les jeunes. Les retraités sont également concernés et constituent plus du quart des ménages pauvres.

17,2% de la population des Hauts-de-France est concernée © Maxppp - Stéphanie Para Dans les Hauts-de-France 17,2 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit plus d'un million d'habitants, selon une étude de l'INSEE qui a tenté de dresser un visage de cette pauvreté. ⓘ Publicité Les jeunes particulièrement touchés Le phénomène touche surtout les moins de 30 ans : 28% de ces ménages sont en situation de pauvreté. Pas encore insérés sur le marché du travail, ils occupent des emplois irréguliers et peu rémunérés. Ils perçoivent des prestations sociales et vivent généralement seuls en zone urbaine, comme la métropole européenne de Lille ou Valenciennes métropole. Un tiers des familles monoparentales également concernées C'est le taux le plus élevé en France : plus de 34% des familles monoparentales de la région - le plus souvent des mamans solo- vivent sous le seuil de pauvreté. Ces chiffres s'expliquent en partie par une fragilité de la population, avec des difficultés d'insertion. Près de 44% des 16-25 ans n'ont ni emploi ni formation et plus de 47% des adultes n'ont pas le bac. Mais travailler ne protège pas forcément de la pauvreté: 17% des ménages en situation de pauvreté dans la région sont des personnes qui sont insérées professionnellement. Un ménage pauvre sur trois dans le Pas-de-Calais est un retraité Les retraités sont eux aussi touchés: ils représentent plus d’un ménage pauvre sur 4 comme au niveau national. C'est même un sur trois dans le Pas-de-Calais. Ces ménages sont souvent installés dans les zones rurales comme le montreuillois ou les 7 Vallées. Caractérisation des intercommunalités selon le profil de ménages pauvres le plus présent - INSEE Des disparités territoriales Plusieurs intercommunalités ont un taux de pauvreté supérieur ou égal à 19 %. c'est le cas de Maubeuge-Val-de-Sambre. A Maubeuge, un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Les ensembles des Provinces françaises et de l'Epinette restent parmi les plus défavorisés de France. La communauté d’agglo de Lens-Liévin affiche de son côté un taux de 22,8 %. A l'inverse, c'est l'intercommunalité de Pévèle Carembault qui enregistre le taux de pauvreté le plus faible : 7%.