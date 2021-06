Plus d'un salarié sur trois a moins le sentiment de faire partie de son entreprise, après la pandémie

Plus d'un salarié sur trois a le sentiment "de moins faire partie du collectif humain de leur entreprise" après la période de pandémie selon le Baromètre de la Vie au Travail publié lundi. Avec cette distanciation du lien social les salariés expriment un fort besoin de reconnaissance.

Loin des yeux, loin du cœur, l'adage semble correspondre au ressenti des salariés longtemps éloignés de leur collègues avec le télétravail. Plus d'un salarié sur trois déclare avoir le sentiment de moins faire partie de son entreprise, après la pandémie selon le Baromètre de la Vie au Travail publié lundi 14 juin 2021. Un sondage réalisé par Viavoice pour La Mutuelle Familiale, avec BloomTime et franceinfo.

35% des salariés ont le sentiment de moins faire partie de l'entreprise

35% des salariés interrogés déclarent avoir "le sentiment de moins faire partie du collectif humain de leur entreprise ou institution" après la période de pandémie. À peu près la même proportion (33%) dit se sentir "moins attaché à son entreprise ou institution". Un sentiment d'appartenance qui diminue au même titre que les relations humaines se sont distendues. Les sondés sont 29% à considérer que "la relation avec leur hiérarchie est devenue plus fragile" ; avec leurs collègues, la relation est plus fragile pour 26% des salariés.

Conditions de travail dégradées, retour sur site appréhendé

En ce qui concerne l'évolution de leur condition de travail un quart des salariés estiment qu'elles se sont détériorées depuis mars 2020. Pour 61% d'entre eux, elles se sont maintenues, 11% seulement estiment qu'elles se sont améliorées. À la question "est-il difficile de revenir travailler en présentiel, après avoir travaillé à distance ?", les réponses sont très partagées : 48% des salariés disent plutôt oui, quand 52% disent plutôt non.

Le besoin de reconnaissance s'est accru

Pour "recréer du lien entre les gens dans l'entreprise ou l'institution dans laquelle ils travaillent", les salariés plaident en priorité pour : davantage de "reconnaissance" (52%), davantage de "confiance" (39%) et davantage "d'informations partagées" (27%).

Enfin sur la qualité de vie de travail, les salariés estiment pour 69% d'entre eux que pour vraiment l'améliorer "il faut en même temps mieux définir et partager les missions de l'entreprise, améliorer le sens du travail."

Ce sondage a été réalisé par Viavoice pour La Mutuelle Familiale, avec BloomTime et franceinfo, au près d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population salariée résidant en France métropolitaine, âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées en ligne du 7 au 10 juin 2021.