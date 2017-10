Plus d'un tiers des agriculteurs de Côte-d'Or gagnent moins de 4200 euros par an

L'an dernier en Côte-d'Or, 35% des exploitants agricoles avaient des revenus inférieur à 4200 euros par an. C'est en Haute Côte-d'Or et dans les zones d'élevages que se concentraient les situations les plus extrêmes. Témoignages et solutions.

C'est dans ce contexte morose qu'Emmanuel Macron devait dévoiler ce mercredi 11 octobre 2017 à Rungis les premières mesures issues des discussions des Etats généraux de l'alimentation. Le but du président: trouver les moyens de mettre un terme à la paupérisation de la profession agricole. Concrètement, Emmanuel Macron devait proposer que les prix payés aux agriculteurs soient fixés à partir de leur coût de revient, sur lequel transformateurs et distributeurs appliquent ensuite leur marge, et non le contraire comme c'est le cas aujourd'hui.

Super U a lancé sa marque "Coeur de Gamme" © Radio France - Thomas Nougaillon

Aujourd'hui il manque 70 à 80 centimes d'euros du kilo carcasse pour que nos éleveurs vivent décemment

Stéphane Garrot, 43 ans, est éleveur à Sombernon il possède 80 vaches allaitantes. Il connaît bien les difficultés de la profession. Sur son exploitation il arrive à se tirer un petit revenu. Il nous parle de son amour du métier et de ses difficultés au quotidien. "La vie d'éleveurs, c'est une vie que j'ai choisi, une vie qui me plaît bien (...) mais c'est sûr qu'on aimerait que nos produits soient un peu plus valorisés quand ils sortent de la ferme. En particulier les bêtes, la viande, on aimerait que le prix au kilo remonte un petit peu et qu'il atteigne 4 euros 50 au prix carcasse à l'abattoir". Aujourd'hui on en est loin: 3 euros 70 selon cet éleveur. "Donc il nous manque qu'en même 70 voire 80 centimes du kilo carcasse". Sans les aides de Bruxelles, les agriculteurs seraient dans la panade. "Sans les aides, que ce soit en céréale, en viande (...) aucune exploitation ne peut vivre" conclut Stéphane Garot.

Le témoignage de Stéphane Garrot éleveur à Sombernon Copier

Stéphane Garrot éleveur à Sombernon a vendu l'une de ses bêtes au Super U de sa commune, le magasin est installé à 2 km de ses pâtures © Radio France - Thomas Nougaillon

Super U dégaine son "Coeur de gamme"

Pour soutenir la filière élevage locale, certaines enseignes de la grande distribution s'engagent. C'est le cas des Super U avec la marque "Coeur de gamme" disponible au rayon boucherie. Les explications de Denis Coudert PDG du Super U de Sombernon. "On s'est engagé à payer la viande bovine 80 centimes au delà du cours du marché de façon à garantir aux producteurs un revenu minimum" dit le directeur du magasin. "En plus de ça nos centrales d'achats nous incitent à travailler avec du local donc on achète de plus en plus des bêtes sur Sombernon ou à Ancy-le-Franc". Et parfois c'est l'éleveur lui-même qui vient frapper à la porte du magasin pour proposer ses bêtes. C'est comme ça que notre éleveur de Sombernon, Stéphane Garrot, a vendu l'une de ces Charolaises. "Tout à fait il m'a proposé une bête, je suis allé la voir, on l'a fait abattre à l'abattoir de Venarey-les-Laumes (...) et on s'aperçoit que l'on vend beaucoup mieux les produits issus du cru".

Denis Coudert, PDG du Super U de Sombernon Copier

Denis Coudert PDG du magasin Super U de Sombernon © Radio France - Thomas Nougaillon

Une prise de conscience des consommateurs

Chez certains consommateurs, effectivement, il semble y avoir une prise de conscience actuellement et certains ne rechignent plus à payer la viande un peu plus cher. Le but: manger des steaks de qualité tout en soutenant la filière élevage locale. Pascal Fleuriot vit à Saint-Thibault près de Pouilly-en-Auxois. Il fait ses courses dans les supermarchés de la région. Nous l'avons rencontré au rayon boucherie du Super U de Sombernon. "On essaie de privilégier la qualité, on évite tout ce qui vient d'Argentine, tout ce qui vient de l'étranger, on aime bien tout ce qui est produit sur place". Pour Pascal c'est une véritable prise de conscience: "quand on voit les informations, ça fait un peu peur, on constate que tous les jours il y a des fermes qui disparaissent, les paysans n'ont plus le minimum pour vivre" dit-il.

Pascal Fleuriot, un client engagé! Copier

Pascal Fleuriot et son épouse, consommateurs "militants"! © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils ont moins que le SMIC pour vivre

Selon la sécurité sociale des agriculteurs (MSA), si le revenu moyen des agriculteurs Français en 2016 a augmenté de 4% à 5% par rapport à celui de 2015 il reste compris entre... 13.000 et 15.000 euros par an. Soit un revenu mensuel de 1.083 à 1.250 euros.