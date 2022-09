Plus d'un tiers des cigarettes fumées en Vaucluse ne provient pas d'un bureau de tabac

Plus d'un tiers des cigarettes consommés dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur ne provient pas d'un bureau de tabac, révèle une étude commandée par le groupe Seita, filiale française du cigarettier Imperial Tobacco, sur le second trimestre 2022. Sur cette période, 37,2 % précisément des cigarettes consommées dans la région sont achetées hors du réseau des buralistes : soit à l'étranger, soit sur le marché parallèle.

À Avignon, de nombreux fumeurs le reconnaissent : ils s'approvisionnent en Espagne pendant leurs vacances. "C'est simple, la cartouche là-bas est à 50 euros, contre 100 euros ici", expose Lilia. D'autres, comme Yannick, évoquent des réseaux de contrefaçon ou de contrebande "en relation avec les docks marseillais, avec des cigarettes qui arrivent du Maghreb ou des pays de l'Est, mais qui ne sont pas très bonnes".

Hervé Natali, le responsable des relations territoriales de Seita, y voit plusieurs raisons : "Vous avez les Alpes-Maritimes qui sont collées à l'Italie où les prix sont moins cher, vous avez le port et l'aéroport de Marseille qui reçoivent beaucoup de monde, vous avez aussi des go fasts pour aller s'approvisionner en Belgique et inonder ensuite la région, et vous avez maintenant des ventes de tabac via les réseaux sociaux, Snapchat ou WhatsApp", détaille-t-il.

"C'est aujourd'hui notre premier concurrent", concède-t-il. Selon Hervé Natali, cette étude prouve aussi les limites de la hausse des taxes sur el tabac en France. Il plaide pour la création d'un observatoire du trafic de tabac en France, et pour le renforcement des moyens des douanes. En 2021, 402 tonnes de tabac ont été saisies par les douanes en France.