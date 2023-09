Plus d'un tiers des Néo-Aquitains ont un niveau de vie inférieur à un niveau de vie décent

Le CESER de Nouvelle-Aquitaine (Conseil économique, social et environnemental régional) a publié son rapport sur la situation de la pauvreté dans la région. Selon cette étude nommée "Enrayer la fabrique de la pauvreté", 800 000 Néo-Aquitains vivent sous le seuil de pauvreté. Plus largement, entre 2,2 et 2,3 millions d'habitants ont un niveau de vie inférieur à un niveau de vie décent (1 570 €/mois pour une personne seule - base : budget de référence). C'est plus du tiers de la population régionale qui est concernée ou exposée à diverses formes de précarité.

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les situations difficiles ne s'observent pas que sous l'angle des revenus, mais aussi au regard des problématiques d'accès au logement, aux services publics, au transport ou encore aux difficultés d'utilisation des outils numériques. Alain Barreau, président de la commission vie sociale, culture et citoyenneté du CESER Nouvelle-Aquitaine, précise que "pour les problématiques de logement, dans la Vienne, le civraisien et le montmorillonnais sont particulièrement concernés, ainsi que le pays Mellois dans les Deux-Sèvres. Sur les problèmes de déplacements, des services publiques ou de désertification du monde rural, c'est toujours les mêmes concentrations. Les localités fortement touchées dans les Deux-Sèvres sont Thouars, Bressuire, Melle, tandis que dans la Vienne, ce sont Loudun, Montmorillon, Civray et Châtellerault". Pour lui, il est nécessaire que "des réponses soient apportées aux plans régional et départemental".

33% des ménages de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté à Grand Poitiers

La précarité touche toutes les classes d'âges, cependant le rapport précise qu'à Grand Poitiers, 33,3% des ménages de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux moyen en Nouvelle Aquitaine est de 23,2%. Pour Alain Barreau, cela s'explique "peut-être parce que Poitiers est une ville universitaire et que la présence des jeunes y est très importante". Pour lui cependant, "cela démontre la déficience des politiques publiques sur l'accompagnement de la jeunesse, des universitaires et des lycéens."

Le représentant du CESER précise enfin que le premier objectif de ce travail était de "mettre en lumière la situation de la précarité en Nouvelle Aquitaine" et que le second était de "faire entendre la voix de ceux qu'on n'entend pas".

L'intégralité du rapport est à consulter sur le site internet du CESER .