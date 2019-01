Plus d’une centaine de commerces vides à Nancy mais la mairie tente de rassurer

Le taux de vacances des commerces est estimé à 6% par la mairie de Nancy qui ne donne pas le chiffre précis des vitrines vides mais annonce un nouveau développeur de centre-ville en février, détail des investissements et finance des autocollants pour les vitrines vides.

Nancy, France

Plus d’une centaine de commerces sont vides sur les 1800 que compte le centre-ville de Nancy. Un taux de vacance des commerces estimé à 6,5% par la mairie de Nancy, soit en dessous du taux national, mais au dessus de celui de Metz.

La mairie tente de rassurer les passants qui voient les vitrines vides avec un effet visuel parfois marquant de magasins fermés, notamment rue Saint-Dizier, près de la gare de Nancy ou encore dans la rue de l’ancien magasin Tati qui était une institution de la ville.

La mairie offre des autocollants pour masquer les vitrines vides : de la vitrophanie avec l'historique du quartier, mais ça ne suffit pas. Après plusieurs mois de vacance, un nouveau développeur du commerce – en l'occurence une développeuse - chargé de dynamiser le centre-ville va prendre ses fonctions le 1er février à la mairie de Nancy pour remplacer Nicolas Mollet qui a quitté la ville en 2018.

Commerces trop grands

Pour les professionnels et les élus de droite ou de gauche, le taux de vacance à Nancy n'est pas alarmant mais certains secteurs de la ville sont plus touchés notamment avec des commerces devenus trop grands qu’il faut réhabiliter ou remettre aux normes. La demande des commerçants est davantage sur 200 à 500 m2 que sur plus de 1000m2 assurent les professionnels de l’immobilier commercial.

Ce lundi, Sylvie Petiot, première adjointe en charge du commerce à Nancy a mis en avant certains investissements notamment

Le bâtiment la Belle jardinière, rue Saint -Diizer (ex Go Sport)

L’ancien bâtiment d’Eurodif, rue Saint-Dizier

L’ex Grande Récrée, rue du Pont Mouja

Le Vieux Gourmet (Carrefour) (rénovation)

Des surfaces commerciales importantes qu'il faut parfois réduire à l'étage notamment en transformant les plateaux en appartements. Autre annonce, le premier «drive piéton» de la marque Leclerc en Lorraine devrait voir le jour au printemps près de la gare de Nancy.

Chiffre tabou des magasins vides

Les élus refusent de donner le chiffre précis de magasins fermés, ni les mètres carrés de locaux vides - pas-de-portes à louer, locaux commerciaux à vendre ou vitrines fermées en attendant des travaux - mais la mairie communique sur un chifre : près de 70 nouveaux commerces ont ouvert dans le centre-ville de Nancy en 2018 avec un nombre important de surfaces commerciales dédiées à la restauration rapide.