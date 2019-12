La manifestation de ce jeudi matin a rassemblé plus de 1.000 manifestants à Pau, 1.500 à Tarbes selon la CGT.

Plus de 1.000 manifestants à Pau, 1.500 à Tarbes selon la CGT ce jeudi contre la réforme des retraites

Pau, France

C'est le quatrième rassemblement organisé en Béarn et en Bigorre depuis début décembre contre la réforme des retraites. Après le 5, le 7 et le 10 décembre, cette dernière manifestation a rassemblé moins de monde, ce jeudi 12 décembre. Plus de 1.000 personnes à Pau, 1.500 à Tarbes selon la CGT.

Le premier jour de rassemblement, le 5 décembre, il y avait plus de 10.000 manifestants à Pau, environ 8.000 à Tarbes. Le samedi 7 décembre, 200 personnes s'étaient rassemblées à Pau, contre 800 à Tarbes. Le mardi suivant, le 10 décembre, il y avait environ 5.000 personnes à Tarbes et à Pau.

La prochaine journée de manifestation est annoncée pour le mardi 17 décembre, avec le syndicat CFDT qui appelle également à manifester.