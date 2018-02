Limoges, France

C'est une nouvelle belle année qui s'annonce pour les cadres dans la région. Comme partout en France, les entreprises embauchent de nouveau des commerciaux, des informaticiens, des ingénieurs, etc. Après une année 2017 bien au-delà des prévisions, l'année 2018 s'annonce également prometteuse d'après l'agence pour l'emploi des cadres (APEC).

Bilan "très positif" en 2017

Il y a eu 3.410 nouveaux postes de cadres, des créations nettes d'emploi, en Nouvelle-Aquitaine en 2017. C'est 20% de plus que l'année précédente. Cette embellie est surtout portée par les agglomérations de Bordeaux et de Niort, même si le nombre d'embauches de cadres a également augmenté en Limousin. "Pendant une période de forts recrutements, les cadres ont tendance à être davantage mobiles. Il est difficile de savoir si certains sont partis à Niort ou à Bordeaux, mais il y a des personnes qui sont très attachées au territoire et qui restent, voire même qui reviennent pour des fins de carrière", analyse Magalie Massaloux, consultante au sein de l'APEC à Limoges. Plus de 1.500 cadres ont été recrutés ou promus (sans compter les départs à la retraite, les licenciements, les démissions, etc.) en Limousin l'année dernière.

L'industrie, secteur porteur dans la région

Les profils de technico-commercial sont très demandés, "qui dit profil très recherché, dit difficulté de recrutement". La pénurie guette donc certains secteurs. Le secteur de la recherche et le développement et celui de l'industrie sont également très demandeurs. "On a constaté que les métiers de la production industrielle étaient fortement représentés sur notre territoire puisque cela représente 16% des fonctions contre 8% au niveau national", explique Magalie Massaloux.

2018, année record ?

L'embellie devrait durer dans le temps. D'après l'APEC, le nombre de recrutements de cadres devrait être au plus haut niveau en 2018 dans la région Nouvelle-Aquitaine. "Les prévisions sont à la hausse en Nouvelle-Aquitaine. En Limousin, on observe une stabilité par rapport à ce que l'on a vécu en 2017, même si il y a des perspectives de recrutement". Dans la grande région Nouvelle-Aquitaine, environ 13.000 cadres devraient être recrutés cette année. 11% des entreprises du Limousin prévoient d'augmenter leur effectif de cadres dans les prochains mois, alors que 5% prévoient de les diminuer.