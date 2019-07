Plus de 1.500 demandes d'aides pour les rénovations énergétiques dans la Creuse depuis janvier

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

En pleine période de canicule, certains installent des climatisations à la maison. D'autres propriétaires changent leur vieille chaudière en prévision de l'hiver. Cela peut paraître étonnant mais en fait c'est le bon moment. Il faut s'y prendre relativement tôt surtout si vous souhaitez bénéficier des différentes aides de l'Etat pour réduire votre facture finale. Plus de 1.500 demandes d'aides pour les rénovations énergétiques ont été enregistrées dans la Creuse depuis janvier par le Sdec, le Syndicat départemental des énergies de la Creuse.

Plus de 11.000 euros d'économisés

Anne habite Saint-Léger-Le-Guérétois avec son mari et ses enfants. Elle va changer dans les prochains mois sa vieille chaudière au fioul pour une pompe à chaleur air-eau : "Elle tombait tout le temps en panne et puis l'odeur dans la maison devenait insupportable." Avec toutes les aides cumulés par le ménage (chèque énergie, crédits d'impôts...), la facture va se réduire considérablement. "Le devis est autour de 12.000 euros et je vais devoir payer à la fin plus de 500 euros de ma poche" précise Anne.

Le cas de cette famille est loin d'être isolé dans la Creuse. Nicolas Peinturier, conseille les particulier sur ces dispositifs au sein du Sdec, le Syndicat départemental des énergies de la Creuse. Il croule sous les dossiers depuis janvier : "J'ai été contacté par 620 propriétaires ce qui représente plus 1.500 demandes pour un changement de chauffage ou encore l'isolation de la maison notamment." Pourtant ces outils sont assez peu connus du grand public. La Préfecture estime d'un quart des Creusois sont éligibles au chèque énergie par exemple.