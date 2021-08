Plus de 1.500 postes à pourvoir pour les vendanges en Alsace

Viticulteurs cherchent vendangeurs. Le recrutement est lancé. La traditionnelle plateforme Alsace Vendanges, service mis en place par Pôle emploi et les professionnels, est ouverte depuis lundi 23 août. Elle propose à ce jour 1.545 postes de saisonniers, auprès de plus de 150 viticulteurs.

Les besoins portent essentiellement sur des postes de coupeurs. "Il y a également quelques besoins de porteurs, d'aide-cavistes et de chauffeurs de tracteur", précise François Picard, directeur de l'agence Pôle emploi de Colmar Lacarre. Si les besoins sont rapidement couverts dans les secteurs de Guebwiller et Molsheim, les candidats sont plus difficiles à trouver en Centre-Alsace, notamment autour de Sélestat et Colmar.

Contrairement à l'année dernière, les étudiants se feront plus rares dans les vignes. Les vendanges ne commenceront que mi-septembre, date à laquelle les jeunes auront fait leur rentrée à l'université. Les viticulteurs pourront compter en revanche sur les plus de 50 ans, souvent très mobilisés, et aussi les jeunes demandeurs d'emploi.

Les candidats peuvent joindre Alsace Vendanges au 03.89.20.80.70, ou trouver les offres sur le site de Pôle emploi. Pour pallier le problème récurrent du manque d'hébergement des saisonniers, la plateforme propose quelques solutions, dans des campings par exemple.