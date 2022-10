Emploi : plus de 10.000 postes non pourvus au Pays Basque

La situation économique est paradoxale au Pays Basque. D'un côté, les entreprises subissent de plein fouet la crise : le nombre de radiations a presque doublé et le nombre de société en redressement a augmenté de 55%. De l'autre côté, le taux de chômage est en baisse : il est actuellement de 6.2%. On compte près de 3.000 chômeurs de moins sur un an. Par conséquent, les entreprises ont du mal à recruter. La plateforme mise en place l'an dernier par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Bayonne - Pays Basque compte à ce jour 10.067 emplois non-pourvus au Pays Basque.

Manque de main d'œuvre dans l'industrie et le BTP

La plateforme de l'emploi au Pays Basque permet de savoir quel secteur d'activité recrute :

1.412 offres non pourvues dans l'industrie

1.169 dans le BTP

784 dans la santé

746 dans la comptabilité

574 offres dans la restauration

"Nous assistons à un gros problème au niveau des compétences dans l'entreprise" déclare le président de la CCI Bayonne-Pays Basque. Pour André Garreta : "Il faut revoir les conditions d'indemnisation (NDLR : allocation chômage). Quand vous avez le droit de faire un abandon de poste parce que vous n'avez plus envie de travailler et que vous êtes indemnisés, je pense qu'il y a des choses à revoir".

André Garreta était l'invité du 6/9 de France Bleu Pays Basque ce mardi 18 octobre. Son interview est à réécouter ici .

