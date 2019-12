Plus de 700 bénévoles de la Banque Alimentaire de Vaucluse étaient mobilisés le week-end dernier dans 63 magasins du département.

Plus de 100 tonnes de produits alimentaires secs collectés par la Banque Alimentaire de Vaucluse

Quelque 103 tonnes de produits alimentaires secs ont été collectés le week-end dernier par les bénévoles de la Banque Alimentaire de Vaucluse. C'est l'équivalent de 210.000 repas. Plus de 700 bénévoles de la Banque Alimentaire étaient présents dans plus de 60 magasins pour aider 31.000 Vauclusiens l'an prochain. La Banque Alimentaire de Vaucluse ce sont sept salariés, six services civiques, 65 bénévoles permanents.