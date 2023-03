Plus de 1000 personnes dans les rues de Poitiers pour protester contre le 49.3 et la réforme des retraites

"Ce soir, je suis dégoûtée" explique l'une des manifestantes. Le dégoût et la colère, deux sentiments qui prédominent la mobilisation après le recours du gouvernement au 49.3 ce jeudi après-midi. A Poitiers, ils sont plus d'un millier, selon les syndicats et la police à s'être rassemblés aux alentours de 17h30.

"En passant cette loi au 49.3 c'est une insulte aux gens qui travaillent, et un mépris qu'on nous balance au visage. C'est un vrai scandale" explique l'un des manifestants. Après s'être réunis autour de la place Maréchal-Leclerc et de la préfecture, une partie du cortège s'est dispersée. D'autres, majoritairement des jeunes, sont partis vers la Porte de Paris, où ils ont allumés des feux de palettes aux alentours de 19h00, avant de remonter vers le centre-ville.

Pour Julien Hémon, secrétaire départemental de la CGT de la Vienne, le 49.3 est intolérable au regard des manifestations de ces dernières semaines :"syndicalement pour nous c'est un vrai affront à la démocratie. On pensait vraiment qu'ils allaient au moins aller jusqu'au vote, ça prouve bien que Macron et sa clique sont complètement sourds à l'expression populaire qui est ultra majoritaire dans le pays". Il le précise : l'objectif c'est de "continuer à mettre la pression". Les syndicats doivent se réunir ce vendredi matin pour décider des prochains moyens d'action.

Au niveau national, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève le 23 mars prochain.