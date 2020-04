Plus de 11.000 offres d'emplois à pourvoir dans les "secteurs essentiels" pour lutter contre le Covid-19

En cette période de confinement, le ministère du Travail et Pôle emploi ont lancé jeudi 2 avril 2020 la plateforme "Mobilisation emploi " recensant les offres disponibles dans les secteurs essentiels pour répondre à la crise sanitaire, soit la santé, l’aide à domicile, l’agriculture, l’agro-alimentaire, les transports, la logistique, l’énergie et les télécommunications.

Ouvert aussi aux travailleurs en chômage partiel

Plus de 11.000 offres, avec les coordonnées du recruteur, sont mises en ligne sur le site www.mobilisationemploi.gouv.fr. Ces offres sont accessibles aux demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi et aux travailleurs en chômage partiel. Certaines entreprises ont besoin de renfort en main d'oeuvre pour assurer leurs activités et la continuité économique du pays, explique le ministère. Il s'agit de contrats courts allant de quelques jours à quelques mois, mais également de CDI.

Protection des salariés contre le Covid-19

Tous les employeurs s’engagent, lorsqu’ils déposent une offre sur la plateforme, à mettre en œuvre pour leurs futurs salariés les mesures de protection contre le COVID-19. Le ministère rappel ces mesures dans des fiches métiers par secteur professionnel ou par métier. A chaque offre déposée, un conseiller Pôle emploi appelle l'employeur pour vérifier le respect des consignes sanitaires.

Les candidats sont aussi invités à vérifier qu’ils ne relèvent pas de la liste des personnes "à risque" incitées à rester chez elles.