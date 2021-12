Plus de 150 personnes rassemblées devant l'hôpital de Chatellerault contre la fermeture du service cardiologie

Plus de 150 personnes se sont réunies ce samedi devant l'hôpital de Châtellerault pour protester contre la fermeture du service cardiologie de l'établissement. Les patients seront désormais traités à Poitiers. La décision met la vie des usagers "en danger" selon les syndicats et infirmières du site.

Annoncée depuis le 17 novembre dernier, la fermeture du service cardiologie du centre hospitalier Camille Guérin de Châtellerault est officielle depuis ce vendredi 3 décembre. En cause : le manque de spécialistes. Il faudrait selon les infirmières cardiologues au moins deux médecins généralistes et deux voire trois cardiologues pour pouvoir s'occuper des patients réguliers sur le site. Faute de recrutement, le service se retrouve sans aucun médecin et le CHU de Poitiers a donc pris la décision de fermer l'unité qui comprenait une dizaine de lits. "Il faut se poser la question de l'attractivité dans les hôpitaux publics", affirme Catherine Giraud, secrétaire de la CGT au CHU de Poitiers. Dans le même temps, des soignants de toute la France ont manifesté à Paris ce samedi contre pour "défendre le système de santé"

Selon le syndicat et les infirmières du service, présentes ce samedi devant l'hôpital, cette fermeture constitue surtout "un risque immédiat pour les patients". "Qui va soigner les usagers du Châtelleraudais et du Loudunais quand ils auront une maladie cardiaque ?", interroge Corinne, infirmière en cardiologie depuis 14 ans. "On a vraiment un sentiment de gâchis aujourd'hui", assure sa collège Marie-Joanna. "Quand il y a une opération, les anesthésistes demandent un bilan cardiaque, il ne pourra plus être effectué sur Châtelleraut, il faudra aller sur Poitiers. Ça veut dire que c'est 30 ou 50 kilomètresen plus. Or, il y a des patients qui ne peuvent plus conduire, qui sont à mobilité réduite. Eux n'iront pas à Poitiers, ils vont malheureusement rester à domicile et sûrement mourir", avance Corinne.

Si je dois aller à Poitiers en urgence pour un problème au coeur, j'ai le temps de mourir trois fois - Jacky, patient du service cardiologie de l'hôpital de Châtellerault

Une crainte partagée par Jacky, habitant de Scorbé-Clairvault, commune située à environ 15 kilomètres de Châtellerault. Ce retraité est un patient du service, venu se mobiliser ce samedi contre la fermeture de l'unité. "Si je dois aller à Poitiers en urgence pour un problème au coeur, j'ai le temps de mourir trois fois ! On a des infrastructures qui ont été mises en place qui ont coûté des fortunes et on n'est pas capable de les maintenir en état dans l'intérêt de la population et de tout le monde, c'est pas normal", s'agace-t-il.

Après leur rassemblement devant l'hôpital, les manifestants ont défilé autour de l'établissement. © Radio France - Thomas Vichard

Les manifestants veulent qu'un mouvement de contestation plus fort autour de la situation se crée, pour alerter les pouvoirs publics. "Il faut que les gens soutiennent l'hôpital de Châtellerault, parce que ça concerne tout le monde. Il y a du soutien, c'est bien, mais il faut qu'il y en ait encore plus. On fera tout pour que le service rouvre, ça reste un espoir. Mais c'est compliqué de se projeter, que ce soit dans le positif ou le négatif", explique Marie-Joanna.

Les 18 membres du personnel du service cardiologie, infirmières et secrétaires médicales, vont désormais travailler dans d'autres unités de l'hôpital.

