Cent euros de coup de pouce à partir d'aujourd'hui pour payer sa facture d'énergie : 165 000 foyers les plus pauvres qui bénéficient d'habitude d'une aide pour payer leur facture de gaz ou d'électricité vont recevoir une aide supplémentaire en Picardie.

Plus de 165 000 Picards vont recevoir un chèque énergie de 100 euros

Les chèques seront envoyés toute cette semaine, à partir de ce lundi 13 décembre. Face à la hausse exceptionnelle des prix de l'énergie, en particulier de l'électricité et du gaz, le gouvernement a décidé d'attribuer une nouvelle aide de 100 euros aux plus précaires. 5,8 millions de ménages bénéficiaires du chèque énergie 2021 vont ainsi percevoir cette aide énergie exceptionnelle de 100 euros. En Picardie, 165 332 personnes et leur foyer vont en bénéficier.

Réécoutez "le chèque énergie arrive en Picardie cette semaine" Copier

52 244 foyers vont en bénéficier dans la Somme, 58 230 dans l'Oise, mais si c'est un réel coup de pouce, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, car des centaines de chèques vont rester dans les tiroirs, ou partir à la poubelle. En effet, sur plus de 165000 bénéficiaires en Picardie, 85% des chèques ont été utilisés dans l'Aisne, 82,5% dans l'Oise et 85,52% des foyers les ont utilisés pour régler leurs factures dans la Somme. Cela veut dire qu'il y a entre 15 et 18% des chèques selon les départements qui partent à la poubelle, même si c'est moins que la moyenne nationale (19%).

Pourtant, cette aide est très attendue avec les prix de l'énergie en forte hausse. Et ce n'est pas près de s'arranger : selon le baromètre du médiateur de l'énergie, 60 % des Français ont réduit le chauffage l'hiver dernier pour ne pas avoir de factures trop élevées. Un Français sur quatre déclare avoir des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d’électricité.

Nombre de foyers concernés par ce chèque énergie en Picardie :