Plus de 17 tonnes de nourritures collectées par la Banque Alimentaire de la Dordogne en deux jours

Un geste de solidarité envers les plus démunis. La Banque alimentaire de la Dordogne a annoncé ce mercredi 7 juin les résultats de sa collecte de printemps. Elle a eu lieu dans 10 magasins de grandes et moyennes surfaces à Périgueux, Saint-Astier et Bergerac entre le 1er et le 3 juin. Résultat : 17,500 tonnes de denrées alimentaires qui serviront de dons pour les 12 000 bénéficiaires de 70 associations.

"La Banque alimentaire remercie chaleureusement les périgourdins pour leur important geste de solidarité", salue le communiqué. D'autant plus que cette collecte était exceptionnelle. D'habitude, il n'y en a pas au printemps.

Une collecte décevante en novembre

Chaque année, la Banque alimentaire organise sa collecte dans 100 magasins en novembre. Selon le président de l'association en Dordogne, Francis Herbert, la moyenne de dons est autour de 100 à 110 tonnes. "Cet automne, on a reçu 90 tonnes en deux jours", déclarait-il la semaine dernière à l'antenne de France Bleu Périgord .

En cause, l'inflation qui a réduit les dons. Pour avoir assez de stock pour fournir les 1 200 000 repas distribués chaque année dans le département, l'association devait obtenir un complément. Ces 17,500 tonnes permettront donc de rattraper la mauvaise collecte de novembre. "On ne s'attendait pas à ça car on n'a pas l'habitude de la faire", réagit le président qui se dit satisfait de l'opération.